Tại sao chim hót vào lúc bình minh

Một con chim sẻ vằn (ảnh: Capstoc/Getty Images).

Bình minh được báo hiệu bằng những bản hợp xướng của các loài chim trên khắp thế giới, nhưng chúng ta vẫn không hiểu tại sao những “người hàng xóm” này luôn giữ thói quen hót vào buổi sáng như vậy.

Một nghiên cứu mới, vẫn chưa được bình duyệt, đã khám phá hành vi này ở loài chim sẻ vằn nuôi nhốt (Taeniopygia guttata) và phát hiện ra rằng cường độ hót của chúng có thể được thúc đẩy bởi hàng giờ đồng hồ ngay trước bình minh.

Trong một phòng thí nghiệm đủ ánh sáng, chim sẻ vằn đực tự nhiên hót hàng trăm bài, nhưng trong bóng tối hoàn toàn, chúng không hề kêu một tiếng nào. Điều này khiến các nhà nghiên cứu tự hỏi sự tương tác giữa ngày và đêm ảnh hưởng như thế nào đến điệp khúc của chim lúc bình minh.

Khi mặt trời mọc bị trì hoãn một cách nhân tạo trong ba giờ bằng cách tắt đèn lâu hơn trong các thí nghiệm, tiếng hót của chim sẻ tăng lên và bắt đầu sớm hơn so với lúc mặt trời mọc không bị trì hoãn, như thể chúng đang nóng lòng chờ ngày mới bắt đầu.

Việc trì hoãn ánh sáng bình minh trong vài giờ không hề giúp lũ chim ngủ ngon. Chúng thức dậy đúng giờ, di chuyển tích cực trong bóng tối nhưng vẫn kìm nén tiếng hót

Sự thiếu kiên nhẫn của chúng càng được khẳng định khi được cung cấp một công tắc kích hoạt ánh sáng sớm 10 giây. Nhờ cơ hội này, những con chim trong thiết lập "bình minh" bị trì hoãn thường xuyên bật đèn, điều mà chúng không làm khi bình minh đến sớm hơn bình thường.

Nhóm nghiên cứu do nhà sinh vật học Ednei Barros dos Santos thuộc Viện nghiên cứu não bộ Hàn Quốc đứng đầu, viết: "Các loài chim thức dậy trong bóng tối từ rất lâu trước bình minh, có thể là do cơ chế hormone liên quan đến melatonin, và động lực tự nhiên để hót của chúng tăng lên trong khi tiếng hót tự nhiên bị bóng tối kìm hãm".

Kiểu hót mạnh mẽ vào buổi sáng này có thể giúp chim khởi động giọng hót sau một đêm nghỉ ngơi, giúp chúng nhanh chóng hoàn thiện khả năng biểu diễn và cải thiện cơ hội sinh sản thành công trong ngày.

"Vì chức năng luyện giọng đã được đề xuất cho điệp khúc bình minh ở các loài chim hót hoang dã, chúng tôi đề xuất rằng những cơ chế và chức năng này… có thể áp dụng, ít nhất là một phần, cho điệp khúc bình minh thường thấy ở các loài chim hoang dã", nhóm nghiên cứu viết.

Báo cáo nghiên cứu này đã được đăng trên bioRxiv, kho lưu trữ bản in các nghiên cứu sinh học trước khi được truy cập mở.