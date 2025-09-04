Pháo tự hành hạng nặng do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?

Pháo tự hành là gì?

Pháo tự hành là loại pháo được lắp đặt trên khung gầm xe bánh xích hoặc xe bánh lốp, cho phép tự di chuyển bằng các phương tiện cơ giới này, thay vì phải kéo đi bằng các loại xe khác hoặc kéo bằng sức người như các loại pháo truyền thống.

Ưu điểm lớn nhất của pháo tự hành là khả năng triển khai nhanh, có tính cơ động cao, cho phép tự di chuyển đến vị trí chiến đấu, sau đó nhanh chóng rời khỏi vị trí này để tránh bị phản pháo (đối phương xác định được vị trí của pháo dựa vào đường đạn hoặc nhờ các phương tiện kỹ thuật cao để phản công).

Pháo tự hành 2S19 Msta-S của Nga (Ảnh: MilAz).

Không ít người có sự nhầm lẫn giữa pháo tự hành và xe tăng, khi cả 2 phương tiện này đều được trang bị súng pháo trên khung gầm xe bánh xích. Tuy nhiên, đây là 2 loại khí tài quân sự khác nhau, được thiết kế cho các mục đích chiến đấu riêng biệt.

Cụ thể, pháo tự hành được thiết kế để hoạt động ở tuyến sau, cung cấp hỏa lực gián tiếp, hỗ trợ bộ binh hoặc các đơn vị chiến đấu khác. Pháo tự hành nói riêng và pháo nói chung bắn đạn với quỹ đạo cong, có tầm bắn xa và nhắm vào những mục tiêu ngoài tầm nhìn trực tiếp.

Trong khi đó, xe tăng là loại phương tiện chiến đấu trực tiếp ở tuyến đầu, tham gia vào các cuộc giao tranh gần. Pháo trên xe tăng có tầm bắn gần hơn và sử dụng để bắn trực diện vào mục tiêu.

Vì mục đích sử dụng cho cận chiến, xe tăng cũng được trang bị lớp giáp dày, trong khi pháo tự hành thường chỉ trang bị lớp giáp để chống lại các loại hỏa lực bộ binh, mảnh bom… giáp của pháo tự hành không được thiết kế cho những trận giao tranh trực tiếp.

Trong khi xe tăng có thể xoay tròn tháp pháo để chỉnh hướng bắn, một số loại pháo tự hành hiện đại có thiết kế tháp pháo với khả năng xoay, nhưng mức độ cơ động của tháp pháo không thể sánh với xe tăng.

Pháo tự hành bánh lốp do Việt Nam tự thiết kế, chế tạo có gì đặc biệt?

Tại triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (từ 28/8 đến 15/9), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã lần đầu tiên giới thiệu mẫu pháo tự hành 152mm, được đặt trên xe bánh lốp do chính Viettel nghiên cứu, phát triển và hiện đại hóa.

Pháo tự hành do Viettel phát triển được trang bị súng pháo cỡ nòng 152mm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Pháo tự hành 152mm là dòng pháo mặt đất hạng nặng, được trang bị pháo với cỡ nòng 152mm, được đặt trên khung gầm xe quân sự 8x8 (8 bánh chủ động), có khả năng hành quân với tốc độ lên đến hơn 70km/h.

Pháo 152mm có tầm bắn 17km đối với đạn thường và tăng lên 24km đối với đạn tăng tầm, tốc độ bắn tối đa trên 4 phát/phút, với kíp chiến đấu gồm 5 đến 6 người. Toàn bộ hệ thống pháo tự hành này có khối lượng 34 tấn.

Pháo được bọc thép để bảo vệ kíp lái bên trong (Ảnh: Nguyễn Hải).

Một trong những điểm nổi bật của hệ thống pháo tự hành này là mức độ tự động hóa cao. Xe được tích hợp hệ thống máy tính dẫn đạo và điều khiển hỏa lực, cho phép kíp chiến đấu thao tác nhanh chóng và chính xác.

Hệ thống tác chiến điện tử tích hợp, cùng với khả năng liên lạc hiện đại và hệ thống cung cấp, phân phối nguồn thông minh, giúp xe pháo hoạt động ổn định và hiệu quả trong mọi điều kiện môi trường.

Trên nóc cabin là súng phòng không 12,7mm và lựu đạn khói để bảo vệ xe (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ngoài ra, pháo tự hành còn được trang bị súng phòng không tự động cỡ nòng 12,7mm, giúp tăng cường khả năng phòng thủ tầm gần trước các mối đe dọa từ trên không hoặc mục tiêu áp sát.

Hệ thống cảnh báo laser và lựu đạn khói giúp xe chủ động né tránh các loại vũ khí dẫn đường, tăng khả năng sinh tồn trên chiến trường. Giáp bảo vệ đạt tiêu chuẩn STANAG 4569, đủ sức chống lại đạn cỡ nhỏ và mảnh đạn pháo, bảo vệ tối đa an toàn cho kíp chiến đấu trong điều kiện chiến đấu khốc liệt.

Cận cảnh khẩu pháo hạng nặng được gắn trên xe (Ảnh: Nguyễn Hải).

Pháo tự hành 152mm là hệ thống vũ khí hạng nặng, được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ bắn gián tiếp với sức công phá mạnh, phạm vi tác chiến rộng và khả năng cơ động cao. Hệ thống này có thể yểm trợ hỏa lực tầm xa cho bộ binh và thiết giáp, đặc biệt phù hợp trong điều kiện tác chiến linh hoạt và cường độ cao.

Việc tự nghiên cứu, phát triển và sản xuất pháo tự hành hạng nặng được xem là một bước tiến quan trọng trong năng lực tự chủ công nghệ quốc phòng của Việt Nam, góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và hòa bình cho Tổ quốc.