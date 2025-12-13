Hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam

Ngày 13/12, lễ trao trả hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) lần thứ 171 đã diễn ra tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội).

Tại buổi lễ, Việt Nam đã bàn giao cho phía Mỹ một hòm đựng hài cốt. Đây là kết quả của nỗ lực tìm kiếm đơn phương mới đây của Việt Nam tại tỉnh Lào Cai.

Trước đó, vào ngày 5/12, mẫu hài cốt này đã được các chuyên gia pháp y của Việt Nam, Mỹ giám định và sơ bộ kết luận có thể liên quan tới quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam và sẽ được chuyển đến phòng thí nghiệm pháp y tại Hawaii để phân tích và xác định danh tính.

Thay mặt Chính phủ và người dân Mỹ, Đại sứ Marc Knapper bày tỏ lời cảm ơn trân trọng tới Chính phủ Việt Nam vì sự cam kết mạnh mẽ và bền bỉ đối với nỗ lực nhân đạo này.

Đại sứ Marc Knapper khẳng định đây là minh chứng cho tinh thần hợp tác chặt chẽ giữa nhân dân hai nước, đặt nền móng cho tiến trình bình thường hóa, thúc đẩy quan hệ hai nước.

Nghi thức tiếp nhận hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (Ảnh: TTXVN).

Giám đốc Cơ quan Kiểm kê tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ Kelly McKeague đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và năng lực của các cơ quan Việt Nam trong tìm kiếm người mất tích.

Đồng thời Mỹ ghi nhận khả năng triển khai các hoạt động tìm kiếm đơn phương của Việt Nam tại những địa bàn khó khăn, hiểm trở.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Việt Nam đã hợp tác đầy đủ tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trên tinh thần nhân đạo.

Ông tin tưởng với thiện chí và nỗ lực, hai bên sẽ cùng khắc phục những hậu quả chiến tranh, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác, là cách tốt nhất để hàn gắn những vết thương trên đất đai, trên cơ thể và trong tâm hồn, xây dựng tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt - Mỹ.

Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, như đã thực hiện trong suốt gần nửa thế kỷ qua.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Mỹ tăng cường hơn nữa nguồn lực, mở rộng triển khai các dự án hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật, nạn nhân chiến tranh, tìm kiếm, quy tập, nâng cao năng lực giám định hài cốt bộ đội Việt Nam mất tin, mất tích.

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 171 là một trong những sự kiện quan trọng khép lại năm 2025 kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ (1995-2025), 40 năm hoạt động hỗn hợp đầu tiên tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (1985-2025) và 50 năm kết thúc chiến tranh tại Việt Nam (1975-2025).

Sự kiện đánh dấu một hành trình dài thúc đẩy hàn gắn, bình thường hóa và phát triển quan hệ Việt Nam - Mỹ; thể hiện tinh thần nhân đạo, trách nhiệm và thiện chí hợp tác của Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển bền vững.