Những quan chức được hưởng lương cao nhất Nhà Trắng

Nhà Trắng (Ảnh: AFP).

Vào tháng 7 hàng năm, Nhà Trắng sẽ gửi Quốc hội Mỹ danh sách mức lương của toàn bộ nhân viên trong Văn phòng Điều hành của Tổng thống, bao gồm trợ lý, cố vấn và lãnh đạo nhân sự, theo yêu cầu của pháp luật.

Trước hết, vị trí cao nhất, tức Tổng thống Mỹ, đi kèm mức lương 400.000 USD. Một số Tổng thống có tài sản cá nhân lớn, như John F. Kennedy, Herbert Hoover và Donald Trump, đã lựa chọn quyên góp toàn bộ khoản lương này.

Dù con số đó cao hơn đáng kể so với thu nhập trung bình của người Mỹ, 69.846 USD vào năm 2024 theo Cơ quan An sinh Xã hội, nhưng vẫn thấp hơn mức cần thiết để thuộc nhóm 1% người có thu nhập cao nhất trên toàn nước Mỹ.

Một số người có thu nhập cao nhất sau tổng thống Mỹ là các cố vấn chính sách và cố vấn pháp lý; những người khác phụ trách truyền thông và quản lý nhân sự. Các vị trí có mức lương thấp hơn bao gồm trợ lý nghiên cứu và trợ lý báo chí.

Business Insider đã tổng hợp những người được trả lương cao nhất Nhà Trắng.

Jacalynne Klopp, Cố vấn cấp cao về nhập cư, nhận lương 225.700 USD. Bà là người có thu nhập cao nhất trong bảng lương Nhà Trắng sau Tổng thống, hưởng mức lương tối đa của hệ thống lãnh đạo điều hành cấp cao. Bà đã làm việc trong chính phủ hơn 17 năm, bao gồm các vị trí tại Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan.

Edgar Mkrtchian, Cố vấn pháp lý liên kết, lương 203.645 USD. Quan chức này bắt đầu làm cố vấn cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ từ tháng 6/2024.

Brittany Baldwin, Cố vấn chính sách cấp cao, hưởng lương 195.200 USD. Baldwin từng là người viết diễn văn trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Cùng mức lương với quan chức Baldwin là Michael James Blair, Phó Chánh văn phòng phụ trách lập pháp, chính trị và đối ngoại công chúng; Kyser Blakely, Cố vấn chính sách cấp cao; Taylor Budowich; Phó Chánh văn phòng phụ trách truyền thông và liên lạc công chúng kiêm Thư ký Nội các.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, giám đốc truyền thông Steven Cheung và "cánh tay phải" của ông Trump, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susan Wiles đều nhận được mức lương 195.200 USD. Chánh văn phòng của Đệ nhất Phu nhân Hayley Harrison cũng nhận được số tiền ngang bằng bà Wiles.

Quan chức phụ trách vấn đề biên giới Tom Homan, Đặc phái viên về Ukraine và Nga Joseph Keith Kellogg cũng được trả mức lương tương tự.