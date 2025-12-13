Thêm ngân hàng big 4 tăng lãi suất, gửi tiền ở đâu lời nhất?

Mới đây, BIDV đã chính thức nhập cuộc đua tăng lãi suất huy động. Hơn một năm qua, kể từ tháng 7/2024, ngân hàng này mới điều chỉnh lãi suất tiền gửi.

Theo đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-5 tháng tăng thêm 0,6%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng tăng 0,7%/năm.

Riêng kỳ hạn 12 tháng, BIDV giữ nguyên lãi suất; kỳ hạn 13-36 tháng được BIDV tăng thêm 0,1%/năm.

Với mức điều chỉnh như trên, hiện lãi suất tiết kiệm trực tuyến được BIDV niêm yết như sau: Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng là 2,6%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 2,9%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 4%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 4,7%/năm; kỳ hạn 13-18 tháng là 4,8%/năm và mức cao nhất là 5%/năm với các kỳ hạn 24-36 tháng.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

BIDV là ngân hàng thứ 2 trong nhóm big 4 (4 ngân hàng có vốn Nhà nước, gồm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) điều chỉnh lãi suất huy động năm nay.

Tháng trước, VietinBank thông báo điều chỉnh lãi suất huy động. Lần gần nhất VietinBank điều chỉnh lãi suất huy động là từ tháng 6/2024.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến vừa được VietinBank công bố, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,4%/năm lên 2,4%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng tăng mạnh thêm 0,5%/năm, lên 2,8%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng tăng 0,6%/năm, lên mức 3,9%/năm. Lãi suất ngân hàng các kỳ hạn 12-36 tháng được VietinBank giữ nguyên, cụ thể kỳ hạn 12-18 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng là 5%/năm.

Tại các ngân hàng Big 4 còn lại, Agribank niêm yết lãi suất tiền gửi trực tuyến là 2,4%/năm với kỳ hạn 1-2 tháng (bằng với VietinBank), 3%/năm với tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng, 3,7%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng, 4,8%/năm với kỳ hạn 12-18 tháng và 4,9%/năm với kỳ hạn 24-36 tháng.

Trong khi đó, Vietcombank duy trì lãi suất huy động thấp nhất hệ thống với mức lãi suất niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng là 1,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 1,9%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 2,9%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 4,6%/năm và cao nhất là 4,7%/năm với kỳ hạn 24-36 tháng.

*Biểu lãi suất của các ngân hàng big 5 (đơn vị: %/năm)

Ngân hàng 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Agribank 2,4 3 3,7 4,8 BIDV 2,6 2,9 4 4,7 VietinBank 2,4 2,8 3,9 4,6 Vietcombank 1,6 1,9 2,9 4,6

Mặt bằng lãi suất nhóm big 4 vẫn ở mức thấp nhất hệ thống. Các ngân hàng tư nhân có xu hướng tăng lãi suất nhiều hơn.

Chỉ trong một tuần, VPBank 2 lần điều chỉnh biểu lãi suất huy động. Ngân hàng này vừa nâng lãi suất các kỳ hạn 1-5 tháng lên đồng loạt 4,75%/năm, sau khi tăng thêm 0,35% và 0,25%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 6-36 tháng vẫn được VPBank giữ nguyên ở mức 6%/năm. Tuy nhiên, tại một số điểm giao dịch, khách hàng vẫn có thể hưởng mức lãi suất lên tới 6,2%/năm.

Ở nhóm ngân hàng điều chỉnh lãi suất, VIB tăng 0,65%/năm lãi suất kỳ hạn 2 tháng, lên 4,75%/năm. Như vậy, lãi suất huy động các kỳ hạn 2-5 tháng tại ngân hàng này đã chạm trần.

Biểu lãi suất của VIB tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tăng, trong đó các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng tăng thêm 0,3%/năm, lên 5,3%/năm. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng được nâng mạnh nhất, tăng 1%/năm lên 6,5%/năm, cao nhất trong các kỳ hạn được ngân hàng áp dụng.

Nhiều ngân hàng khác cũng nâng lãi suất kỳ hạn ngắn lên kịch trần. Theo đó, ngày càng nhiều nhà băng đang trả lãi suất kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng ở mức 4,75%/năm - mức trần Ngân hàng Nhà nước quy định.

OCB, Sacombank, BVBank, NCB đồng loạt tăng lãi suất, trong đó lãi suất kỳ hạn 12 tháng phổ biến quanh 5,8-6,2%/năm. Trước đó, từ giữa đến cuối tháng 11, các ngân hàng như VIB, NamABank, MBV, CIMB Việt Nam cũng đã áp dụng mức trần 4,75%/năm cho nhiều khoản tiền gửi ngắn hạn.