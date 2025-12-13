Xây nhà trên đất nông nghiệp bị thu hồi sổ đỏ, phải làm thế nào?

Phản ánh đến Cổng thông tin Chính phủ, bà Nguyễn Thị B. cho biết gia đình bà được cấp sổ đỏ năm 2016 cho thửa đất trồng cây hàng năm khác (HNK). Tuy nhiên, đến năm 2021, sổ này bị thu hồi do sai sót về diện tích.

Hiện nay bà đăng ký cấp mới lần đầu, trích lục đo đạc thể hiện loại đất ODT + HNK (do hiện trạng có nhà ở và nhà máy xay lúa xây dựng năm 2017), nhưng đối chiếu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2025-2030 không phù hợp quy hoạch đất ở.

Vì vậy, đề xuất công nhận đất ở không được chấp thuận do không phù hợp quy hoạch. Cấp đất nông nghiệp cũng không được vì xây dựng nhà và công trình trái phép trên đất nông nghiệp năm 2017.

(Ảnh minh họa: Nam Anh).

Công dân thắc mắc trường hợp này phải xử lý thế nào? Có thể cấp lại sổ đỏ hay phải chờ điều chỉnh quy hoạch giai đoạn sau?

Trả lời vấn đề trên, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết việc thu hồi giấy chứng nhận năm 2021 là do cấp sai diện tích, không phải cấp sai mục đích. Vì vậy, thửa đất vẫn được ghi nhận là đất nông nghiệp.

Hành vi xây dựng nhà ở và công trình sản xuất năm 2017 mà không có phép được xác định là sử dụng đất sai mục đích. Vi phạm này thuộc trường hợp phải xử lý theo Nghị định 123 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, áp dụng cho các vi phạm phát sinh sau ngày 1/7/2014.

Do đó, nếu muốn được cấp lại sổ, người sử dụng đất cần hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ xử lý vi phạm về xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích. Trường hợp quy hoạch chưa cho phép đất ở, việc chuyển mục đích hay công nhận đất ở cũng sẽ không được giải quyết cho đến khi quy hoạch điều chỉnh.

Bộ cũng lưu ý do hồ sơ công dân cung cấp chưa đầy đủ và còn một số điểm mâu thuẫn, nên nội dung trả lời trên chỉ mang tính nguyên tắc.