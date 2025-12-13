Cuối năm coi chừng bẫy "giảm giá ảo", nâng khống rồi hạ giá

Mùa mua sắm cuối năm là thời điểm thị trường sôi động nhất, khi nhiều chương trình khuyến mại được triển khai trên các sàn thương mại điện tử, chuỗi bán lẻ và hệ thống phân phối với hàng loạt khẩu hiệu giảm giá hấp dẫn như "giảm giá sốc, "ưu đãi duy nhất hôm nay", "xả kho cuối năm"...

Tuy nhiên, theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), vẫn tồn tại tình trạng khuyến mại không minh bạch, như nâng giá rồi giảm giá, tạo khan hiếm giả hoặc công bố ưu đãi sai sự thật nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền được thông tin chính xác và quyền được lựa chọn của người tiêu dùng.

Cơ quan quản lý chỉ ra các chiêu trò "giảm giá ảo" phổ biến nhất là thủ thuật nâng giá gốc lên cao rồi mới áp dụng mức giảm sâu 50-70%, tạo cảm giác ưu đãi lớn nhưng giá sau giảm thực chất không rẻ hơn thị trường.

Bên cạnh đó, người bán còn tạo cảm giác khan hiếm bằng các thông báo như “chỉ còn 1 sản phẩm”, “sắp hết hàng”, khiến người mua vội vàng quyết định mà không kịp kiểm chứng. Ngoài ra, không ít sản phẩm được giảm giá mạnh nhưng chất lượng kém, không đúng mô tả, thiếu nguồn gốc, tiềm ẩn rủi ro về an toàn cho người tiêu dùng...

Nhiều cửa hàng đưa số khuyến mãi "khủng" (Ảnh: Minh Huyền).

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 đã quy định người tiêu dùng có quyền được cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về giá bán, mức giảm giá và điều kiện khuyến mại; việc đưa ra “giá ảo” hoặc thông tin sai lệch có thể bị coi là hành vi lừa dối.

Khi quyền lợi bị xâm hại, người tiêu dùng có quyền khiếu nại, yêu cầu hoàn tiền, đổi trả hoặc bồi thường thiệt hại. Đồng thời, người tiêu dùng có thể phản ánh các hành vi gian lận tới Sở Công Thương, gửi khiếu nại qua website của cơ quan quản lý...

Để hạn chế tối đa rủi ro và bảo vệ quyền lợi của mình trong giai đoạn cao điểm mua sắm, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng kiểm tra lịch sử giá của sản phẩm, lựa chọn thương hiệu và tổ chức, cá nhân kinh doanh uy tín, hạn chế mua hàng từ cá nhân bán tự do, nhà bán hàng không hiển thị thông tin hoặc có nhiều phản ánh tiêu cực, lưu giữ đầy đủ hóa đơn và chứng cứ giao dịch để bảo vệ quyền lợi, cảnh giác với các ưu đãi "quá hấp dẫn".

Người tiêu dùng cần cẩn trọng khi gặp sản phẩm đưa ra mức giảm giá quá sâu, vượt xa mặt bằng thị trường; điều kiện bất thường; không rõ thông tin nhà cung cấp, chất lượng, chứng nhận an toàn.