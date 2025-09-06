Loại hạt lớn nhất hành tinh, mỗi hạt giá tương đương hơn 70 triệu đồng

“Trái tim xanh” khổng lồ của Ấn Độ Dương

Trên quần đảo Seychelles, loài cọ coco de mer (còn gọi là dừa đôi, tên khoa học Lodoicea maldivica) từ lâu đã gắn liền với nhiều truyền thuyết huyền bí.

Đây là loài cây sở hữu quả và hạt giống lớn nhất thế giới, mỗi quả nặng trung bình 42 kg, trong khi hạt nặng khoảng 18 đến 20kg.

Hình dáng đặc biệt khiến coco de mer trở thành niềm say mê của giới khoa học, đồng thời cũng là mục tiêu săn trộm có giá trị cao trên thị trường.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng coco de mer là loài có cây đực và cây cái tách biệt. Phải mất tới 50 năm cây mới trưởng thành và có thể sinh sản, tùy điều kiện môi trường.

Nghiên cứu của Christopher Kaiser-Bunbury, Đại học Kỹ thuật Darmstadt (Đức), cho thấy lá cây chỉ chứa khoảng 1/3 lượng đạm và lân so với các loài thực vật khác ở Seychelles.

Trước khi rụng, lá già rút lại phần lớn dưỡng chất để tái sử dụng, nhờ vậy cây có thể dồn năng lượng nhiều hơn cho việc nuôi quả và hạt.

Điểm đặc biệt khác là tán lá khổng lồ của coco de mer hoạt động như mái che hứng nước mưa, dẫn dòng chảy dọc theo thân cây.

Dòng nước này cuốn theo phấn hoa, hoa rụng, phân chim và chất hữu cơ xuống đất quanh gốc. Nhờ đó, lớp đất ở khu vực chỉ cách thân cây 20cm giàu dinh dưỡng hơn ít nhất 50% so với đất cách đó vài mét.

Nhà thực vật học Stephen Blackmore từng nhận xét khả năng dẫn nước của loài cọ này hiệu quả hơn cả hệ thống máng xối của nhiều ngôi nhà.

Hans Lambers, Đại học Tây Australia, đánh giá đây là “một chiến lược hoàn toàn khác biệt” giúp loài cọ này thích nghi với môi trường đất nghèo dinh dưỡng. Không chỉ vậy, coco de mer còn được xem là một trong số ít loài thực vật có hành vi giống như “chăm sóc” cây con.

Thông thường, nhiều loài tiến hóa để hạt phát tán xa, tránh cạnh tranh với cây mẹ. Nhưng hạt coco de mer không thể nổi trên mặt nước, chỉ rơi quanh gốc.

Điều bất ngờ là cây non lại hưởng lợi khi mọc dưới bóng cây mẹ, nhờ tiếp cận lớp đất giàu dưỡng chất. “Chúng tôi chưa từng biết loài nào khác có đặc tính này”, Kaiser-Bunbury khẳng định.

Hơn 70 triệu đồng cho 1 hạt giống

Truyền thuyết địa phương còn cho rằng hạt coco de mer có khả năng chữa bệnh.

Dù chưa được khoa học xác nhận, loại hạt khổng lồ này vẫn được coi là “kỳ quan thiên nhiên” quý hiếm, từng được rao bán từ 500 đến 2.000 bảng Anh, tức khoảng 17 đến hơn 71 triệu đồng mỗi hạt.

Chính giá trị kinh tế quá lớn này khiến coco de mer trở thành mục tiêu săn trộm. Trong khi đó, tốc độ sinh trưởng lại vô cùng chậm, dẫn đến tình trạng suy giảm quần thể.

Ngày nay, số lượng coco de mer trong tự nhiên chỉ còn khoảng 8.000 cây trưởng thành, tập trung chủ yếu tại hai đảo Praslin và Curieuse.

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã xếp coco de mer vào Sách đỏ. Nhiều biện pháp bảo tồn đang được triển khai như nhân giống trong tự nhiên, trồng tại các vườn bách thảo trên thế giới. Thậm chí, có nơi phải đặt hạt trong lồng sắt để ngăn chặn tình trạng trộm cắp.