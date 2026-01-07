"Sát thủ không chiến" của Nga săn tìm khoảng hở phòng thủ Ukraine

UAV Shahed (Ảnh minh họa: Euromaidan Press).

Lực lượng Nga đã hạ thấp độ cao hoạt động của các UAV tấn công kiểu Shahed trong các đòn tập kích nhằm vào Zaporizhia ở mặt trận Đông Nam, với mục đích né tránh hệ thống phòng không của Ukraine, theo tuyên bố của ông Ivan Fedorov, người đứng đầu chính quyền Quân sự Khu vực Zaporizhia.

Theo ông, trước đây Nga phóng UAV ở độ cao khoảng 3.000-4.000m, nhưng trong đợt tấn công mới nhất vào Zaporizhia, các UAV chỉ bay ở độ cao khoảng 250m.

Ông nhận định, bằng cách này, quân đội Nga liên tục tìm cách điều chỉnh chiến thuật sử dụng vũ khí và xác định những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine để khai thác.

Ông Fedorov cũng cho biết trước đó quân đội Nga đã sử dụng lòng sông Dnipro để phóng các UAV Shahed và UAV kiểu Molniya để gây thiệt hại cho Ukraine, nhưng Kiev đã tìm được cách ngăn chặn hiệu quả

Người đứng đầu Chính quyền Quân sự Khu vực nhấn mạnh rằng hiệu quả của các đòn tấn công bằng UAV Molniya nhằm vào Zaporizhia đã giảm mạnh. Theo ông, chưa đến 10% số UAV loại này có thể tiếp cận được thành phố.

“Đối phương phóng hàng chục chiếc, nhưng chẳng hạn chỉ có 2 chiếc lọt qua. Có ngày chúng tôi đã bắn hạ 86 UAV Molniya. Đây là một nỗ lực riêng biệt, quy mô lớn", ông Fedorov kết luận.

Việc Nga liên tục thay đổi chiến thuật đánh dấu tính chất của cuộc chiến này như trò "mèo vờn chuột", khi một bên tung vũ khí tấn công, phía còn lại sẽ tìm cách vô hiệu chiến thuật, như một vòng lặp. Phía nào có thể thích nghi một cách hiệu quả hơn sẽ giành được ưu thế.

Cục diện mặt trận Đông Nam Ukraine (Ảnh: EP).

Trong thời gian qua, Nga liên tục gây áp lực lên mặt trận Đông Nam Ukraine, tận dụng việc Kiev sở hữu lực lượng quá mỏng dàn trải trên một đường ranh giới quá dài. Ukraine cũng đang tập trung quân ở mặt trận Donetsk tại miền Đông, khiến những khu vực khác để lộ các lỗ hổng mà Nga có thể khai thác.

Ông Fedorov thừa nhận, lực lượng Nga đã tập trung nỗ lực chủ yếu vào các hướng Huliaipole và Kamianske trên mặt trận, khiến tình hình an ninh đối với Zaporizhia trở nên khó khăn hơn trong những tháng gần đây.

“Zaporizhia có bị đe dọa hay không? Mối đe dọa đó chưa từng chấm dứt trong gần 4 năm chiến sự. Hãy nói thẳng thắn về điều này. Trong 6 tháng qua, tình hình có xấu đi không? Đúng, tình hình đã trở nên khó khăn hơn. Sự chú ý đang tập trung vào hai hướng mặt trận: Huliaipole và Stepnohirsk hoặc Kamianske", ông nói.

Đồng thời, ông Fedorov lưu ý rằng tại hướng Kamianske, Ukraine đang từng bước cải thiện vị trí. Theo ông, những chuyển biến tích cực được ghi nhận gần như vài ngày một lần nhờ công việc có hệ thống của các đơn vị đang giữ phòng tuyến tại đây.

Theo ông Fedorov, tình hình khó khăn nhất hiện vẫn là tại khu vực Huliaipole.

“Các đơn vị xung phong chiến đấu ở Huliaipole đang thực hiện những nhiệm vụ gần như không thể, trong sự phối hợp với các đơn vị UAV. Ít nhất 3 đơn vị xung phong chịu trách nhiệm đối với Huliaipole. Hiện vẫn còn quá sớm để nói về việc ổn định tình hình tại đó; các trận giao tranh rất ác liệt vẫn đang diễn ra”, ông nói.

Hiện thời, các đơn vị Nga đã tiến vào Huliaipole. Tuy nhiên, các lực lượng Ukraine vẫn bám trụ trong thành phố và tiếp tục tổ chức phòng ngự. Hiện nay, Ukraine đã chia Huliaipole thành các khu vực phòng thủ riêng biệt.