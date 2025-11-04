Chim đang có hành vi kỳ lạ, báo hiệu hậu quả khủng khiếp cho nhân loại

Các loài chim đang xáo trộn lịch trình do biến đổi khí hậu (ảnh: Pbmax_Wirestock/stock.adobe.com).

Giáo sư Andrew Farnsworth, nhà sinh thái học di cư và là giảng viên tại Trường đại học Cornell, Mỹ, cho biết "Có mối liên hệ rất chặt chẽ giữa vị trí của loài chim trên hành tinh này với những gì đang xảy ra với khí hậu và thời tiết. Phần lớn điều đó liên quan đến những gì đang diễn ra ở Bắc Cực, hay trong các khu rừng phương Bắc, nơi có cháy rừng, nơi có những thách thức mà các loài chim đang phải đối mặt".

Theo các nhà khoa học ở Trường đại học Binghamton,Mỹ, các loài chim bao gồm cả một số loài di cư hàng nghìn dặm qua các lục địa để đến đích, có những tuyến đường ưa thích và thậm chí cả những điểm dừng chân “tiếp nhiên liệu” đặc biệt để nạp năng lượng trong các hành trình dài.

Do biến đổi khí hậu, các tín hiệu trong tự nhiên giúp chúng định hướng bị thay đổi khiến chúng có thể di chuyển quá sớm hoặc quá muộn hoặc rơi vào tình trạng không có đủ côn trùng làm thức ăn ở những điểm chúng tạm nghỉ. Hiện tượng này giống như “một chuyến đi dài của con người mà tất cả các nhà hàng hoặc khách sạn dọc đường đều đã đóng cửa".

Kết quả là các loài chim này bị đói và/hoặc không thể tìm được bạn tình phù hợp.

Đám cháy Garnet đang bùng phát tại Rừng Quốc gia Sierra, California, vào thứ Hai, ngày 8 tháng 9 năm 2025 (ảnh: AP).

Giáo sư Justin Mann, nhà sinh thái học hành vi tại Khoa Khoa học Sinh học của trường đại học Binghamton, cho biết "Các loài chim đang phải di chuyển đến những khu vực mới vì những khu vực chúng đã sinh sống trong một thời gian dài không còn phù hợp với nhu cầu của chúng nữa".

Thời tiết khắc nghiệt vốn đang gia tăng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cũng có thể gây trở ngại cho những chuyến di cư xuyên lục địa của các loài chim. Với mùa bão ngày càng kéo dài, những loài chim này có nhiều khả năng gặp phải bão khi bay qua Vịnh Mexico.

Những con chim chết do đâm vào một tòa nhà (Ảnh: NYC Bird Alliance).

Điều này xảy ra trong bối cảnh các loài chim trên thế giới đang bên bờ vực tuyệt chủng. Một nghiên cứu năm 2019 của Đại học Cornell tại Ithaca cho thấy khoảng ba tỷ con chim đã chết kể từ năm 1970. Hiệp hội Audubon Quốc gia đã cảnh báo rằng 389 loài chim Bắc Mỹ sẽ bị tuyệt chủng trong vòng nửa thế kỷ tới.

Xu hướng tiêu cực này còn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên toàn thế giới. Khoảng 5% thực vật phụ thuộc vào chim để thụ phấn, nghĩa là việc chim chết hàng loạt có thể khiến sản lượng lương thực giảm mạnh, từ đó phá vỡ hệ sinh thái toàn cầu.

Về mặt kinh tế, sự suy giảm số lượng chim có thể ảnh hưởng đến sản lượng các loại cây trồng thương mại như cà phê và sô cô la hoặc các tiền chất dược phẩm.

Chim choắt mỏ đỏ, một loài chim ven biển dừng chân tại Mỹ trong quá trình di cư từ Bắc Cực đến Nam Mỹ, đã chứng kiến ​​quần thể của chúng suy giảm khoảng 75% do nhiều yếu tố khác nhau. Những yếu tố này bao gồm nhiệt độ Bắc Cực ấm lên làm gián đoạn nơi sinh sản của chúng và mực nước biển dâng cao xâm lấn vào các khu vực kiếm ăn ven biển của chúng.

Mặc dù một số loài chim đã điều chỉnh được kế hoạch bay của mình để phù hợp với nhiệt độ thay đổi, nhưng nhiều loài khác lại không thích nghi được như vậy. "Chúng tôi thấy các loài chim theo dõi được biến đổi khí hậu, rõ ràng là một số loài đang làm được điều đó, nhưng thách thức nằm ở những loài không thể làm được như thế", Giáo sư Farnsworth nói.

Các nhà nghiên cứu về chim cho rằng chúng ta có thể giúp đỡ chim trong cuộc di cư của chúng bằng cách tắt đèn vào ban đêm - vì ô nhiễm ánh sáng có thể làm chúng bị nhiễu loạn, hoặc chúng ta có thể đặt máng ăn cho chúng ở bất kỳ không gian nào phù hợp.