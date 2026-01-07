Hơn 85 tỷ đồng một con cá ngừ: Thương vụ gây choáng tại chợ cá Nhật Bản

Ông Kiyoshi Kimura, chủ chuỗi nhà hàng sushi Zanmai, người tự xưng là "vua cá ngừ", đã trả 510 triệu yên, tương đương 3,26 triệu USD (khoảng 85,6 tỷ đồng), cho con cá ngừ vây xanh nặng 243kg, tại phiên đấu giá đầu tiên trong năm mới vào rạng sáng nay ở chợ cá Toyosu, thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Ông Kimura, người thường xuyên giành chiến thắng trong các phiên đấu giá thường niên trong năm mới, đã phá vỡ kỷ lục cũ 334 triệu yên do chính ông thiết lập năm 2019.

"Con cá ngừ đầu năm mang lại may mắn. Chúng tôi hy vọng nhiều người có thể thưởng thức và được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực từ nó", ông Kiyoshi Kimura, Chủ tịch Kiyomura, cho biết chia sẻ với Kyodo News.

Con cá ngừ sẽ được chế biến tại chi nhánh chính của Sushizanmai ở khu Tsukiji, sau đó được phân phối tới các nhà hàng của chuỗi trên khắp cả nước. Dù chi số tiền kỷ lục, công ty cho biết giá bán tới khách hàng vẫn giữ nguyên.

Ông Kimura khoe con cá ngừ vây xanh vừa thắng trong phiên đấu giá đầu năm ngày 5/1 tại nhà hàng của ông ở Tokyo (Ảnh: Kyodo News).

Phiên đấu giá sáng 5/1 bắt đầu lúc 5h10 (giờ Nhật Bản), với hàng loạt con cá ngừ được bày sẵn bắt mắt. Không khí trả giá sôi động giữa người mua và người bán cũng thu hút đông đảo du khách nước ngoài đến theo dõi sự kiện thường niên này.

Các phiên đấu giá đầu năm không chỉ được xem là mang lại may mắn, mà còn là cơ hội quảng bá thương hiệu cho các nhà hàng.

Thực tế, xu hướng đẩy giá cá ngừ lên hàng chục triệu yên đã xuất hiện từ khoảng 15 năm trước. Ban đầu, các doanh nghiệp trong ngành thủy sản sẵn sàng đẩy giá lên cao hơn bình thường với kỳ vọng tạo đà thuận lợi cho hoạt động kinh doanh trong năm mới.

Về sau, yếu tố quảng bá thương hiệu ngày càng trở nên rõ nét. Sự góp mặt của các chuỗi nhà hàng lớn như Sushizanmai hay Itamae Sushi từ năm 2010 đã đẩy mức giá cá ngừ lên tới hàng trăm triệu yên, đưa những người đứng đầu doanh nghiệp trở thành tâm điểm của truyền thông.