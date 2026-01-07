Nga điều tàu ngầm hộ tống tàu dầu bị Mỹ truy đuổi ngoài khơi Venezuela

Tàu Bella (Ảnh: Reuters).

Một quan chức Mỹ hôm 6/1 cho biết, Nga đã điều một tàu ngầm cùng các khí tài hải quân khác để hộ tống tàu chở dầu Bella 1 ngoài khơi Venezuela.

Con tàu dường như đang tìm cách chạy thẳng tới cảng Murmansk của Nga bằng cách đi qua Biển Barents, dù cũng có khả năng nó sẽ đi vào vùng biển lãnh hải của Na Uy.

Washington dường như quyết tâm bắt giữ con tàu chở dầu này dù nó đang rỗng, sau khi không thể tới Venezuela để bốc dầu thô như dự định của thủy thủ đoàn.

Các máy bay trinh sát của Mỹ đóng tại một căn cứ RAF ở hạt Suffolk của Anh dường như đã theo dõi Bella 1 (hiện đã được đổi tên thành Marinera) trong những ngày gần đây.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cũng cho thấy binh sĩ Mỹ đang luyện tập kỹ thuật đổ bộ bằng dây từ máy bay dọc theo bờ biển, làm dấy lên đồn đoán họ chuẩn bị tiến hành một nỗ lực thứ hai nhằm đột kích lên tàu này.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, họ đang theo dõi tình hình của tàu chở dầu này “với sự quan ngại”.

Bella 1 đã trở thành tâm điểm của một cuộc truy đuổi kéo dài kiểu mèo vờn chuột của Lực lượng Tuần duyên Mỹ. Cuộc truy đuổi đã buộc Moscow phải vào cuộc.

Quyết định của Moscow cung cấp hộ tống bằng tàu ngầm đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong căng thẳng hàng hải với Washington và cho thấy mối quan ngại của Nga trước các hành động của Mỹ nhằm cắt đứt nguồn thu từ dầu mỏ gắn với Venezuela.

Các quan chức Nga đã phản đối và kêu gọi Washington chấm dứt việc săn đuổi con tàu.

Bella 1 là một tàu chở dầu cũ kỹ thuộc diện bị Mỹ trừng phạt với cáo buộc có liên hệ với hoạt động vận chuyển dầu trái phép. Con tàu đã không thể bốc hàng tại Venezuela và đang tìm cách tránh né vòng phong tỏa của Mỹ được áp đặt trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt nhằm vào xuất khẩu dầu của Venezuela.

Trong một nước cờ táo bạo nhằm ngăn chặn các hành động tiếp theo của Mỹ, các thuyền viên đã sơn lá cờ Nga lên thân tàu, đổi tên tàu thành Marinera và đăng ký dưới cờ Nga mà không có quy trình xác minh tiêu chuẩn.

Cuộc đối đầu này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện hải quân và không quân tại Caribe trong một chiến dịch nhằm chặn bắt các tàu chở dầu bị trừng phạt.

Các nhà phân tích cảnh báo, việc Mỹ tiếp tục truy đuổi tàu dầu và Nga sẵn sàng bảo vệ các tàu này bằng khí tài quân sự có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp trên biển, và đào sâu sự cạnh tranh địa chính trị xoay quanh quyền tiếp cận các nguồn năng lượng.