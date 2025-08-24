Mức trúng tuyển đại học 2025 tăng phi mã: Hiện tượng mới "ảo điểm chuẩn"

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Hải Long).

Điểm chuẩn cao bất thường

Sau khi hầu hết các trường đại học công bố điểm chuẩn, một hiện tượng gây "choáng váng" là tình trạng điểm chuẩn chạm ngưỡng tuyệt đối 30/30, xét bằng phương thức thi tốt nghiệp THPT.

Năm nay, có tới 6 ngành ở 4 trường đại học đã ghi nhận mức điểm chuẩn này, bao gồm: Y khoa (Học viện Quân Y), Quan hệ quốc tế (Học viện Khoa học quân sự), Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung của 2 trường đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Huế.

Cùng với đó, hàng chục ngành có điểm chuẩn từ 29 điểm.

Mức điểm này phá vỡ kỷ lục của các năm trước. Năm 2024, điểm chuẩn cao nhất là 29,3 điểm (Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội); năm 2023 là 29,42 điểm (Khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội). Điều này cho thấy mặt bằng điểm chuẩn chung năm nay đã cao hơn đáng kể.

Nếu như mọi năm, danh sách thống kê mức điểm chuẩn 28 (thang 30) thuộc top điểm cao thì năm nay 29 điểm chưa chắc đã vào top.

Ở những ngành “nóng” như Trí tuệ nhân tạo, Sư phạm… thí sinh đạt 29 điểm chưa chắc trúng tuyển.

Là cơ sở có điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) lên tới 29,92 điểm, áp sát mốc 30, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM cho rằng nguyên nhân chính là do số lượng nguyện vọng đăng ký tăng.

So với năm 2024, tổng nguyện vọng đăng ký vào trường đạt 60.849 (tăng khoảng 2 lần), kéo theo mặt bằng điểm chuẩn tăng ở nhiều ngành.

Năm nay, ngành Khoa học máy tính tiếp tục thu hút đông đảo thí sinh xuất sắc, trong đó có nhiều em đoạt giải quốc tế lựa chọn theo học. Đây là kết quả phản ánh sức hút mạnh mẽ của ngành học này tại trường.

Cũng có điểm chuẩn ngành Trí tuệ nhân tạo lên đến 29,6 điểm, TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM, nhận định: Nhìn chung, điểm trúng tuyển năm 2025 của trường có tăng cao ở một số ngành trọng điểm, phản ánh nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ chuyển đổi số.

Mức điểm này cho thấy các thí sinh muốn trúng tuyển phải là những học sinh có nỗ lực với kết quả học tập và thi cử vượt trội.

Nhóm ngành sư phạm tiếp tục có điểm chuẩn tăng cao (Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn).

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng có điểm chuẩn đến mức 29,84 ở ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý.

Ngành Sư phạm tiếng Anh của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM lấy 29,57 điểm. Sư phạm Hoá học, Trường Đại học Sư phạm lấy 29,38 điểm.

Nhìn bức tranh tổng thể, trường nào sử dụng ít phương thức xét tuyển, chủ yếu dựa vào điểm thi tốt nghiệp sẽ có điểm chuẩn giảm. Trường nào sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh, áp dụng đa dạng chính sách cộng điểm sẽ có điểm chuẩn tăng.

Đâu là nguyên nhân?

Một chuyên gia về tuyển sinh thuộc trường trong hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM thẳng thắn: “Đừng nhìn điểm chuẩn tăng mà nghĩ rằng năng lực của thí sinh tốt, điểm thi tốt nghiệp THPT tăng. Tôi cho rằng năm nay xuất hiện một hiện tượng mới là “ảo điểm chuẩn". Bởi điểm chuẩn ở một số trường không phản ánh đúng năng lực của thí sinh".

Lý giải vấn đề này, ông cho rằng có nhiều lý do.

Thứ nhất, quy đổi điểm "thủ thuật". Nhiều trường sử dụng "thủ thuật" quy đổi điểm từ các phương thức xét tuyển khác như chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (IELTS, SAT, ACT…), thi đánh giá năng lực, học bạ, thi tốt nghiệp và giải thưởng học sinh giỏi...

Việc quy đổi này thường mang lại lợi thế lớn cho thí sinh, đẩy điểm chuẩn lên cao. Khi điểm chuẩn lên, danh tiếng của các trường cũng tốt hơn. Điều này đặc biệt có lợi với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong bối cảnh điểm thi môn tiếng Anh thấp như năm nay.

Thứ hai, việc không còn xét tuyển sớm, thí sinh không chắc chắn trúng tuyển trước khi thi đại học nên nhiều em đổ nhiều công sức cho các kỳ thi để lấy điểm tuyển sinh vào đại học. Điều này cũng dẫn đến số lượng nguyện vọng tăng đột biến.

Thứ ba, không giới hạn số lượng tổ hợp xét vào một ngành khiến các trường sử dụng nhiều phương thức xét tuyển đa dạng, cho phép thí sinh lựa chọn tổ hợp có lợi thế nhất để xét tuyển. Điều này khiến những thí sinh có chứng chỉ quốc tế càng gia tăng cơ hội.

“Nhiều trường xưa nay xếp sau điểm của khối Đại học Quốc gia, nhưng một ngày đẹp trời có “thủ thuật quy đổi" nên điểm chuẩn vượt cả nhiều ngành của trường top. Năm nay, nhìn điểm thi không thể đánh giá trường nào, ngành nào “hot" thực sự”, vị này cho hay.

ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM cũng thẳng thắn cho rằng quy đổi điểm làm mặt bằng điểm chuẩn tăng.

Ông Tiến đánh giá chung về điểm chuẩn, những trường đại học sử dụng nhiều phương thức xét tuyển mặt bằng điểm chuẩn tương đối cao.

“Điều này xuất phát từ việc quy đổi dựa vào bách phân vị toàn quốc, quy đổi điểm thi các phương thức khác về thang điểm 30. Trong khi đó các trường đại học xét tuyển ít phương thức hoặc chỉ xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, mặt bằng điểm chuẩn sẽ thấp hơn”, ông Tiến nói.

Chứng chỉ IELTS vẫn là một trong những thế mạnh được ưu tiên xét tuyển vào đại học (Ảnh minh họa).

Lý giải về 2 điểm chuẩn tuyệt đối ở ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung, PGS.TS Hà Lê Kim Anh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết điều này do nhiều nguyên nhân.

Ở nguyên nhân cung - cầu, chỉ tiêu Bộ GD&ĐT cấp cho ngành đào tạo sư phạm khá thấp trong khi nhu cầu xã hội về giáo viên tiếng Anh rất cao. Chính sách miễn học phí, cấp bù sinh hoạt phí dành cho sinh viên ngành sư phạm cũng thu hút các học sinh giỏi đăng ký, đặc biệt là sư phạm ngoại ngữ.

Tuy nhiên, chính sách tuyển sinh là lý do chính đẩy điểm chuẩn lên cao ở các ngành “hot”.

Trường có cơ chế cộng điểm cho học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh đạt giải kỳ thi Olympic của Đại học Quốc gia Hà Nội, học sinh có chứng chỉ chuẩn hoá quốc tế SAT, ACT hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS.

Tất cả các phương thức xét tuyển quy về một thang điểm chung thay vì tính chỉ tiêu riêng, điểm chuẩn riêng. Điều này mang đến lợi thế cho thí sinh xét tuyển kết hợp, ví dụ như thí sinh hệ chuyên các trường chuyên tỉnh và trường chuyên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển bằng học bạ kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ.

Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm thi môn tiếng Anh cũng là yếu tố đẩy điểm chuẩn lên cao vì phần lớn thí sinh đăng ký vào 2 ngành nói trên có IELTS ở mức phổ biến là 7.5-8.0, tương đương điểm 10 tuyệt đối môn tiếng Anh.

Cuối cùng, thí sinh không bị giới hạn tổ hợp xét tuyển hay phương thức xét tuyển. Hệ thống của Bộ tự tổng hợp cho thí sinh, lựa chọn tổ hợp hoặc phương thức lợi thế nhất để tính điểm cho thí sinh.

Các trường cũng đưa ra nhiều tổ hợp xét tuyển linh hoạt để thí sinh tận dụng tối đa lợi thế của mình, khiến điểm chuẩn trong nhóm trường top, ngành “hot” tăng mạnh.