Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM xuất hiện “ngôi sao mới"

Dự kiến điểm chuẩn nhóm ngành sư phạm của Trường Đại học Sư phạm TPHCM vẫn ở mức cao (Ảnh: Nhà trường).

Mùa tuyển sinh năm nay, điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm TPHCM có biến động ở nhiều ngành, với cả những ngành tăng và giảm điểm so với năm trước. Tuy nhiên, một số ngành có điểm chuẩn cao vẫn khẳng định được vị thế và sức hút của mình.

Theo đó, hai ngành sư phạm lịch sử và sư phạm ngữ văn, vốn là những ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2024 với 28,6 điểm, tiếp tục nằm trong top đầu.

Bên cạnh những ngành học truyền thống, kết quả tuyển sinh năm nay tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM còn ghi nhận sự xuất hiện của những "ngôi sao mới" về điểm chuẩn.

Theo tiết lộ ban đầu, sẽ có những ngành mới lọt top điểm chuẩn cao. Đây là những ngành có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Sự thay đổi này có thể đến từ nhiều yếu tố như chỉ tiêu tuyển sinh, mức độ quan tâm của thí sinh hoặc những chính sách mới của trường.

Bên cạnh đó, vẫn có những ngành sẽ giảm hoặc giữ nguyên điểm chuẩn.

Việc điểm chuẩn tăng giảm ở một số ngành cho thấy sự dịch chuyển trong xu hướng chọn ngành của học sinh.

Trong sáng nay, Hội đồng tuyển sinh sẽ họp để “chốt" phương án cuối cùng.

Năm 2024, điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Sư phạm TPHCM là 28,6 ở ngành sư phạm lịch sử và sư phạm ngữ văn.

Điểm chuẩn những ngành cao khác gồm: ngành sư phạm địa lý 28,37 điểm; sư phạm toán 27,6 điểm; sư phạm lý 27,25 điểm; sư phạm hóa 27,67; sư phạm lịch sử - địa lý 27,75 điểm; sư phạm tiếng Anh 27,01 điểm...