Điểm chuẩn "lạ" của Đại học Bách khoa TPHCM

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là một trong những ngôi trường đào tạo kỹ thuật hàng đầu cả nước.

Ngoài tuyển thẳng theo quy định, trường dành 95-99% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển tổng hợp, được xét bằng cách kết hợp điểm học lực, thành tích văn thể mỹ và điểm ưu tiên (nếu có).

Trong đó, điểm học lực (chiếm ít nhất 80%) gồm kết quả thi đánh giá năng lực, học bạ và thi tốt nghiệp THPT, với công thức:

Điểm học lực = Điểm năng lực × 70% + Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi × 20% + Điểm học THPT quy đổi × 10%

Đây là cách tính điểm “độc nhất vô nhị” ở kỳ tuyển sinh đại học trong nhiều năm qua.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực năm 2025 tại điểm thi Trường Đại học Bách khoa (Ảnh: BKHCM).

Theo PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, do chỉ có một phương thức chủ đạo nên trường không quy đổi tương đương điểm các kỳ thi hoặc tính chênh lệch tổ hợp.

Theo công thức trên, hai yếu tố ảnh hưởng lớn đến điểm chuẩn của trường là điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM và thi tốt nghiệp THPT.

Ba năm qua điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa luôn nằm trong top đầu ở phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Trong đó, ngành khoa học máy tính (chương trình chuẩn) có mức điểm chuẩn trúng tuyển áp sát thang 90 điểm. Điểm chuẩn lần lượt 3 năm 2022-2024 của ngành này là 86,3 - 86,9 - 86,7 điểm.

Sau đây là biến động điểm chuẩn 3 năm qua của Trường Đại học Bách khoa TPHCM:

Theo dự báo ban đầu, điểm chuẩn năm 2025 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM có thể giảm so với năm ngoái, do điểm thi tốt nghiệp nhiều môn thấp hơn và thay đổi công thức xét tuyển.