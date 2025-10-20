Từ vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nguyên nhân do đâu?

Bạo lực học đường ngày càng gia tăng

Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường. Theo cơ quan công an, hiện nay bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, các vụ việc xảy ra liên tục, với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến bạo lực đôi khi rất đơn giản, như va chạm trong lúc chơi đùa, trên đường đi học, mâu thuẫn cá nhân hoặc nói xấu nhau trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, nguyên nhân sâu xa khiến vấn nạn bạo lực học đường chưa được ngăn chặn triệt để là do thiếu sót trong công tác quản lý và giáo dục của nhà trường và gia đình. Nhiều phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập và sinh hoạt của con em, chưa chú trọng giáo dục các giá trị đạo đức và kỹ năng sống cần thiết để ứng xử trong xã hội.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong (Ảnh: Cắt từ clip trên mạng xã hội).

Bên cạnh đó, sự thiếu chín chắn về nhận thức và tâm lý của học sinh, sinh viên cũng là nguyên nhân đáng kể. Ở giai đoạn phát triển thể chất và tinh thần, các em dễ bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài, muốn thể hiện bản thân nhưng lại thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và hành vi.

Để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng này, thời gian qua, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống bạo lực học đường.

Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng và công an xã, phường thường xuyên phối hợp với các nhà trường tổ chức nhiều đợt kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn học sinh mang vũ khí, hung khí, vật cấm đến trường; đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nắm bắt các mâu thuẫn trong học sinh để xử lý kịp thời, không để phát sinh phức tạp.

Hoạt động kiểm tra đã trở thành việc làm thường xuyên trong công tác phối hợp giữa công an địa phương và các trường học, được nhà trường, phụ huynh và dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Tuy nhiên, vẫn còn những vụ việc đau lòng khi nạn nhân và đối tượng đều là học sinh. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn bộc phát trong giao tiếp, sinh hoạt, học tập, gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm mất tương lai của các em và để lại nỗi đau cho gia đình, xã hội.

Điển hình như vụ việc nam sinh lớp 12 Trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) bị bạn đâm tử vong vào trưa 17/10 vừa qua.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, điều đáng lo ngại hiện nay là một bộ phận học sinh còn thờ ơ, vô cảm, không can ngăn khi xảy ra xô xát mà thậm chí còn hò reo, cổ vũ, gây rối trật tự công cộng.

Công an tỉnh khuyến cáo gia đình và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, đặc biệt chú ý đến mối quan hệ và sinh hoạt ngoài giờ học.

Phụ huynh và nhà trường cần rà soát, phát hiện và quản lý những học sinh có biểu hiện cá biệt như ham chơi, lười học, bỏ học thường xuyên, nghiện game, tàng trữ hoặc sử dụng thuốc lá điện tử, chất cấm… để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh phát sinh vấn đề phức tạp.

Đặc biệt, nhà trường cần kiểm soát vật dụng học sinh mang theo, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm nội quy và khuyến cáo của cơ quan công an.

Xem xét trách nhiệm và xử lý các cá nhân vi phạm

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 Trường THPT Đặng Thai Mai bị đâm tử vong, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết đã nhận được báo cáo từ nhà trường. Sau khi sự việc xảy ra, Sở đã ban hành văn bản chỉ đạo Trường THPT Đặng Thai Mai.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đề nghị Hiệu trưởng nhà trường cần tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình, đồng thời cùng giáo viên chủ nhiệm và đại diện các đoàn thể đến gặp gỡ, động viên gia đình học sinh; phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc và báo cáo về Sở trước ngày 25/10.

Sau khi có kết luận điều tra, nhà trường sẽ xem xét trách nhiệm, xử lý các vi phạm của học sinh và cá nhân liên quan (nếu có) theo quy định.

Trường THPT Đặng Thai Mai (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị nhà trường cần chấn chỉnh nề nếp, tăng cường tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường, sớm ổn định tình hình học tập.

Trước đó, theo thông tin từ cơ quan chức năng, chiều 17/10, trong giờ học thể dục, em L.Q.H. (lớp 12A8) và em P.T.B.N. (lớp 11A9, cùng trường) xảy ra mâu thuẫn bộc phát.

Sau khi tan học, H. cùng bạn là L.Đ.A. chặn đường đánh N.. Trong lúc bị tấn công, N. rút hung khí mang theo đâm H., khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi giết người.

Theo lãnh đạo nhà trường, trước khi xảy ra vụ việc, cả hai học sinh đều có học lực đạt, hạnh kiểm khá và không có mâu thuẫn với nhau.