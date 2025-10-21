Học sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

Liên quan đến vụ em L.Q.H. (học sinh lớp 12A8, Trường THPT Đặng Thai Mai) bị P.T.B.N. (học sinh lớp 11A9, cùng trường) đâm tử vong, nhiều độc giả và dư luận nhận định rằng có thể giữa hai em này đã tồn tại mâu thuẫn từ trước.

Bạn đọc Tung Le bình luận: “Vì sao không có mâu thuẫn mà em lại mang hung khí đi? Rõ ràng là có, nên mới chuẩn bị như vậy. Phải làm rõ vụ việc vì ảnh hưởng đến toàn ngành giáo dục, xử lý nghiêm nếu có thiếu trách nhiệm”.

Một tài khoản khác cho rằng: “Bạn này chắc bị đánh nhiều lần rồi nên mới tự vệ như vậy".

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Cắt từ clip trên mạng xã hội).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai khẳng định nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn bộc phát, và cơ quan công an cũng đã có kết luận tương tự.

Theo vị lãnh đạo này, giữa hai em không có mâu thuẫn kéo dài, H. cũng không bị bạn bè bắt nạt hay đánh hội đồng nhiều lần như một số thông tin trên mạng xã hội.

Trước thông tin mạng xã hội lan truyền việc em P.T.B.N. đã từng phản ánh với nhà trường bị bạo lực học đường, lãnh đạo nhà trường khẳng định: “Bất kỳ học sinh nào có phản ánh, nhà trường đều xử lý và mời phụ huynh phối hợp với công an địa phương. Vụ việc này cơ quan công an đã kết luận rất rõ là do mâu thuẫn bộc phát”.

Ông cũng cho biết thêm, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá chỉ đạo, nhà trường đã họp để ổn định tâm lý giáo viên, học sinh, công tác giảng dạy. Đồng thời, nhà trường cùng Hội Chữ thập đỏ, Ban đại diện cha mẹ học sinh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Trường THPT Đặng Thai Mai - nơi các em học sinh theo học (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố thông tin chính thức về vụ án mạng khiến một học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 17/10, trong giờ học thể dục, H. và N. xảy ra mâu thuẫn bộc phát.

Sau khi tan học, H. cùng bạn là L.Đ.A. chặn đường, dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh N.. Trong lúc bị đánh, N. rút hung khí mang theo đâm H., khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương.

Lãnh đạo nhà trường cho biết cả 2 học sinh trực tiếp tham gia vụ xô xát không thuộc diện học sinh cá biệt, có học lực đạt, hạnh kiểm khá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xác minh hành vi giết người.