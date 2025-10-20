Nam sinh lớp 10 ở Sóc Sơn bị bạn học bắt liếm biển số xe, trường báo cáo Sở

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm học sinh quây lại, liên tục quát mắng, bắt quỳ.

Đáng chú ý, một thanh niên trong nhóm ép nam sinh phải bò ra phía sau đuôi xe và liếm biển số xe máy. Khi nam sinh này chần chừ, thanh niên kia đã dùng chân đạp vào mặt. Cuối cùng, nam sinh phải thực hiện theo yêu cầu của nhóm bạn, nhưng vẫn tiếp tục bị đánh.

Nam sinh bị bắt quỳ bò và liếm biển số xe (Ảnh cắt từ clip).

Đoạn clip gây phẫn nộ. Nhiều độc giả bình luận cho biết họ đã khóc khi xem đoạn clip này vì nghĩ đến nam sinh bằng tuổi con mình.

Nam sinh được cho là học sinh lớp 10 của Trường THPT Minh Phú, xã Sóc Sơn (địa bàn huyện Sóc Sơn cũ), Hà Nội.

Bà Trần Thị Lực - Hiệu trưởng Trường THPT Minh Phú - cho biết đã báo cáo sự việc đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và từ chối cung cấp thêm thông tin.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, nam sinh bị bạo lực trong clip đã đi học trở lại. Sự việc đang được công an xã Sóc Sơn xác minh.