Đủ điểm chuẩn vẫn trượt đại học nếu không đáp ứng tiêu chí phụ

Tiêu chí phụ được áp dụng trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách. Đây là những thí sinh vừa đủ điểm chuẩn, song nếu tuyển hết sẽ dẫn tới vượt chỉ tiêu cho phép. Để giới hạn số thí sinh trúng tuyển, mỗi trường sẽ đặt ra các tiêu chí phụ khác nhau.

Phần lớn các trường đại học sẽ sử dụng quy tắc ưu tiên nguyện vọng cao hơn. Tức với cùng mức điểm xét tuyển, thí sinh nào đặt nguyện vọng cao hơn, thí sinh đó sẽ đỗ trước.

Các trường Đại học Công nghệ, Đại học Luật, Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia), Đại học Mở Hà Nội, Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Giao thông vận tải… áp dụng tiêu chí phụ nói trên.

Một nhóm trường khác đặt tiêu chí phụ là điểm môn toán thi tốt nghiệp THPT. Khi có nhiều thí sinh cùng mức điểm chuẩn cuối danh sách, thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán cao hơn sẽ đỗ trước.

Số này có Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Thương mại. Trường hợp xét điểm môn toán vẫn vượt chỉ tiêu, các trường sẽ xét đến thứ tự nguyện vọng ưu tiên.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tại Trường Đại học Hà Nội, khi nhiều thí sinh cuối danh sách có tổng điểm xét tuyển bằng nhau và cùng mức nguyện vọng, nhà trường áp dụng các tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên như sau: điểm môn ngoại ngữ, điểm môn ngữ văn/ vật lý/ tin học và điểm môn toán.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lại dùng tiêu chí phụ là tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, 11 và 12 của tổ hợp môn theo quy định mỗi ngành.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia ra 2 nhóm tiêu chí phụ. Đối với các ngành có môn chính nhân hệ số, ưu tiên thí sinh có tổng điểm gốc 3 môn chưa nhân hệ số, chưa cộng điểm ưu tiên, chưa cộng điểm khuyến khích, chưa làm tròn cao hơn.

Đối với các ngành và chuyên ngành còn lại, trường ưu tiên thí sinh có kết quả thi THPT môn toán cao hơn.

Tại Học viện Tài chính, tiêu chí phụ áp dụng với từng phương thức xét tuyển. Với phương thức xét tuyển tài năng, tiêu chí phụ là điểm trung bình chung học tập năm lớp 12.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, tiêu chí phụ là điểm môn toán.

Với phương thức xét tuyển kết hợp, trường lấy điểm môn 1 làm tiêu chí phụ và xét từ cao xuống thấp.

Tương tự, Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật cũng có các tiêu chí phụ khác nhau cho từng nhóm ngành đào tạo. Nhóm ngành quản trị dùng thứ tự nguyện vọng và điểm môn toán thi tốt nghiệp THPT để xét khi có nhiều thí sinh cùng mức điểm chuẩn cuối danh sách.

Riêng nhóm ngành nghệ thuật sẽ xét thí sinh nào có điểm thi năng khiếu cao hơn.

Thí sinh cần nắm rõ tiêu chí phụ của từng trường để nắm rõ cơ hội trúng tuyển của mình.

Theo lịch của Bộ GD&ĐT, các trường đại học có thể công bố điểm chuẩn từ chiều ngày 20/8 và kết quả trúng tuyển đợt 1 phải được công bố chậm nhất trước 17h ngày 22/8.

Năm 2025, hệ thống tuyển sinh chung ghi nhận hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi sĩ tử đã lựa chọn gần 9 nguyện vọng.