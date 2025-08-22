Điểm chuẩn 2025 của Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2025.

Theo đó, điểm chuẩn vào trường theo phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT dao động từ 20,5 đến mức cao nhất là 28,55.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất vào trường là Báo chí ở tổ hợp C00 với 28,55 điểm; ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Nhật Bản học chuẩn quốc tế với 20,5 điểm ở tổ hợp D01 và D14.

Trường có 3 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (phương thức 1); xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM năm 2025 (phương thức 2); xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 (phương thức 3).

Cụ thể điểm chuẩn theo từng phương thức, từng ngành, từng tổ hợp của trường như sau: