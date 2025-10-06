Hiệu trưởng ở Hà Nội tự quyết định cho học sinh nghỉ hay đi học ngày 7/10

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa gửi thông báo khẩn số 3 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 (Matmo).

Theo đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, Sở cho phép hiệu trưởng các trường chủ động quyết định việc cho học sinh đi học trực tiếp hay học trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khoá biểu, căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế tại địa bàn và điều kiện cơ sở vật chất.

Các trường cũng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát, khơi thông hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, nhà ăn, khu bán trú, bố trí trực, cập nhật và báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học về Sở GD&ĐT để tổng hợp, xử lý theo quy định.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 11 hiện đã suy yếu thành vùng áp thấp, song hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông tại Hà Nội từ chiều 6/10 đến chiều 7/10, lượng mưa 40–70mm, có nơi trên 100mm. Trong cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh, gây ngập úng cục bộ, cây đổ, ách tắc giao thông và mất an toàn khi di chuyển.