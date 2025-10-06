Ứng phó hoàn lưu bão Matmo, Sở Giáo dục Hà Nội phát thông báo hỏa tốc

Liên quan đến việc ứng phó với bão số 11, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa phát đi thông báo khẩn sáng nay (6/10).

Theo sở này, trường hợp học sinh đến trường, đơn vị phải bố trí tổ chức quản lý, dạy học linh hoạt đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Cụ thể thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, căn cứ bản tin dự báo lúc 5h hôm nay (6/10) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 11 (Matmo) đã đi vào đất liền Trung Quốc và suy yếu nhanh.

Hoàn lưu bão số 10 trước đó đã gây ngập lụt nặng cho Hà Nội (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Khu vực Hà Nội không chịu ảnh hưởng của gió bão nhưng từ trưa đến đêm nay, khả năng mưa to, cục bộ mưa rất to (50–100mm, có nơi trên 150mm), có nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, thoát nước kém.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học.

Các nhà trường rà soát, kiểm tra hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, phòng học, nhà ăn, khu bán trú…, khơi thông, gia cố kịp thời để phòng ngập úng, sạt lở.

Đặc biệt, ứng phó với hoàn lưu bão, nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về Sở GD&ĐT để xử lý.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong sáng nay, bão chỉ còn khả năng gây gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9 ở khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh, các vùng biên giới giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).

Theo lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 11 rất ít khả năng gây mưa lớn, dồn dập, gây ngập úng diện rộng ở Hà Nội như ngày 30/9, tuy nhiên ngập úng cục bộ vẫn có thể xảy ra tại các khu vực trũng thấp, thoát nước chậm.

Vị chuyên gia cho hay, khu vực Hà Nội không bị tác động của gió bão, trong sáng nay thành phố không có mưa lớn. Tuy nhiên, từ trưa đến đêm nay, hoàn lưu sau bão có khả năng gây mưa lớn cho khu vực Hà Nội với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.