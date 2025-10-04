Nữ hiệu trưởng bị cách chức vì để giáo viên nhiều tháng không lương

Ngày 4/10, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, UBND xã Kim Hoa (tỉnh Hà Tĩnh), đã ban hành quyết định cách chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Hàm đối với bà Trần Thị Thanh Thủy.

Đảng ủy xã Kim Hoa trước đó quyết định kỷ luật cách chức Bí thư Chi bộ nhà trường với bà Thủy.

Theo quyết định, bà Thủy vi phạm Điều lệ Đảng, quy chế dân chủ, quy định về trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm và không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hôm 4/7, UBND xã Kim Hoa ban hành công văn hướng dẫn các trường đổi con dấu theo mô hình chính quyền 2 cấp, nhiều trường trên địa bàn đã thực hiện.

Tuy nhiên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Hàm nhiều lần vắng họp, không đăng ký chữ ký, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước dù đã được yêu cầu.

Đến nay, 7/8 trường tại xã Kim Hoa đã hoàn tất thủ tục và chi trả lương tháng 7, 8, 9. Riêng Trường Mầm non Sơn Hàm chưa thực hiện.

15 cán bộ, giáo viên của nhà trường vì thế bị chậm lương nhiều tháng. Để giải quyết, xã đã giao bà Trần Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng, tạm thời đảm nhiệm quyền Hiệu trưởng.