Hà Nội cho học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày mai để tránh bão Matmo

Thông tin Hà Nội cho học sinh nghỉ học vừa được gửi tới UBND các phường, xã và các trường học trên toàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị cho học sinh nghỉ học ngày 6/10, chuyển từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến.

Các trường cũng cần theo dõi sát diễn biến thời tiết những ngày tiếp theo để kịp thời xử lý tình huống, linh hoạt trong dạy và học, cập nhật thông tin và kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về Sở GD&ĐT.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Hà Nội nằm trong vùng ảnh hưởng của bão Matmo.

Chiều 5/10, thông tin về những diễn biến của bão số 11 (bão Matmo), ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 14h bão đang ở khu vực phía Đông đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 270km.

Hiện cường độ bão khoảng cuối cấp 12, đầu cấp 13 và đây cũng là thời điểm bão đạt cường độ mạnh nhất kể từ khi hình thành. Bão đang di chuyển với tốc độ khoảng 25km/h, chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc.

Theo dự báo, khoảng chiều tối nay 5/10, bão Matmo sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ của nước ta, với cường độ duy trì khoảng cấp 12, giật cấp 15. Sau đó, bão có khả năng di chuyển dọc ven biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vào khoảng nửa đêm nay đến sáng sớm mai 6/10.