Loạt trường đại học công khai thu nhập giảng viên: Nhiều con số bất ngờ

Trường y lớn thu nhập giáo sư cao nhất chưa đến 30 triệu đồng/tháng

Mới đây, thông tin về mức thu nhập cán bộ, nhân viên, giảng viên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường Đại học Công thương TPHCM đều gây bất ngờ.

Theo công bố thu nhập của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, số người có mức thu nhập 8-15 triệu đồng chiếm nhiều nhất, giáo sư thu nhập cao nhất chưa đến 30 triệu đồng/tháng (Ảnh minh hoạ: Hoài Nam).

Theo công khai chi tiết thu nhập trong tháng của hơn 900 cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tổng thu nhập cao nhất chưa đến 30 triệu đồng/tháng sau khi trừ thuế. Số người có mức thu nhập từ 8 đến 15 triệu đồng/tháng chiếm nhiều nhất ở trường này.

Người có thu nhập cao nhất trường này là một giáo sư làm việc tại phòng quản lý thực hành lâm sàng, có tổng thu nhập gần 30 triệu đồng/tháng.

Tổng thu nhập thực nhận của các thành viên trong Ban giám hiệu và Hội đồng trường ở mức từ gần 18 đến gần 26 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, trong nhóm này, người có thu nhập cao nhất là Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường, thu nhập thực nhận gần 26 triệu đồng. Hai Phó Hiệu trưởng còn lại có tổng thu nhập tương đương 21,5 triệu và 25,5 triệu đồng. Chủ tịch hội đồng trường kiêm Bí thư Đảng ủy có thu nhập gần 18 triệu đồng.

Theo báo cáo 3 công khai năm học 2024-2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, năm 2024, trường thu học phí, lệ phí từ người học hơn 430 tỷ đồng; thu từ khoa học công nghệ, thu nhập ròng và từ hợp đồng, tài trợ ngân sách nhà nước gần 35 tỷ đồng.

Công bố báo cáo tài chính và thu nhập năm 2024-2025 của Trường Đại học Công Thương TPHCM cũng gây bất ngờ khi thu nhập bình quân của cán bộ, giảng viên và người lao động đạt 32,5 triệu đồng/tháng.

Sau 10 năm thực hiện cơ chế tự chủ từ năm 2015 đến nay, thu nhập bình quân tại trường này tăng từ 13,9 triệu đồng lên 32,5 triệu đồng/tháng, tăng gấp 2,5 lần.

Được biết, ở thời điểm hiện tại, mức thu nhập cao nhất của tiến sĩ tại trường là trên 85 triệu đồng/tháng.

Thu nhập bình quân của người lao động tại Trường Đại học Công Thương TPHCM đạt 32,5 triệu đồng/tháng (Ảnh: N.T).

Đề thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ tiến sĩ, từ ngày 1/9/2025, Trường Đại học Công Thương TPHCM áp dụng chính sách đảm bảo mức thu nhập tối thiểu 40 triệu đồng/tháng cho giảng viên có học vị tiến sĩ. Nếu mức thu nhập thực tế dưới ngưỡng, trường sẽ nhân hệ số để bù vào.

Theo báo cáo của trường, năm 2024, tổng nguồn thu của Trường Đại học Công Thương TPHCM đạt 1.008,8 tỷ đồng, trường chính thức gia nhập nhóm các trường đại học có doanh thu trên nghìn tỷ.

Dự kiến năm 2025, tổng thu của trường tăng lên 1.136,6 tỷ đồng. Trong đó, 80% doanh thu đến từ học phí, còn lại 20% từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các khoản thu dịch vụ khác.

Như vậy, có thể thấy mức thu nhập bình quân của các bộ, nhân viên, người lao động tại Trường Đại học Công thương TPHCM cao hơn giáo sư có mức thu nhập cao nhất tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Giảng viên Đại học Quốc gia TPHCM cao nhất 65 triệu đồng/tháng

Theo công bố gần nhất của một số trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, thu nhập của giảng viên cao nhất lên tới 65 triệu đồng/tháng. Cụ thể:

Trường Đại học Kinh tế - Luật, thu nhập trung bình (theo đề án thu nhập mới của trường) đối với tiến sĩ có kinh nghiệm trên 3 năm sẽ là 35 triệu đồng/tháng, phó giáo sư là 55 triệu đồng/tháng, giáo sư là 65 triệu đồng/tháng.

Tại Trường Đại học Bách khoa, bên cạnh mức lương cơ bản theo quy định nhà nước và thâm niên làm việc, giảng viên còn được nhận khoản lương theo vị trí việc làm là 18 triệu đồng/người.

Nếu giảng viên là người nước ngoài sẽ nhận lương cao gấp 3 lần người Việt Nam, được hỗ trợ 2 vé máy bay khứ hồi/năm, hỗ trợ điều kiện ổn định ăn ở trong 3 tháng đầu và hỗ trợ các hồ sơ, thủ tục khi làm việc.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, giảng viên sẽ được nhận lương cơ bản theo quy định nhà nước, chế độ thâm niên làm việc và khoản lương 20 triệu đồng theo vị trí việc làm.

Các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia TPHCM có những chính sách trả thu nhập cho giảng viên khác nhau (Ảnh: Hoài Nam).

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, thu nhập của giảng viên gồm mức lương cơ bản theo quy định nhà nước, chế độ thâm niên làm việc và khoản lương theo vị trí việc làm là 15 triệu đồng/người.

Nếu giảng viên là người nước ngoài sẽ nhận lương cao gấp 2 lần người Việt Nam, được hỗ trợ 2 vé máy bay khứ hồi/năm, hỗ trợ các hồ sơ, thủ tục khi làm việc.

Tại Trường Đại học Quốc tế, giảng viên người Việt sẽ có thu nhập gồm lương cơ bản theo quy định nhà nước và chế độ theo vị trí việc làm là 23,2 triệu đồng/tháng.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, thu nhập trung bình của nhân sự có kinh nghiệm làm việc tại trường từ 3 năm trở lên là 45 triệu đồng/tháng với tiến sĩ; phó giáo sư là 55 triệu đồng/tháng.

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, bên cạnh mức lương cơ bản theo quy định nhà nước và thâm niên làm việc, giảng viên còn được nhận khoản lương theo vị trí việc làm là 16 triệu đồng/người, các khoản phúc lợi khác theo quy định của trường.