19 tỉnh thành chốt môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027
(Dân trí) - Đến nay, đã có 19 tỉnh thành công bố phương án thi lớp 10. Hai tỉnh không thi mà tổ chức xét tuyển.
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập sẽ bao gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và một môn thi/bài thi thứ ba do địa phương lựa chọn.
Môn thi thứ ba phải được công bố trước ngày 31/3 hàng năm nhằm bảo đảm sự công bằng và giúp học sinh chủ động trong ôn tập.
Đến nay, đã có 19 tỉnh thành công bố phương án thi lớp 10, trong đó môn thứ ba hầu hết chọn Tiếng Anh, duy nhất Tuyên Quang thi Khoa học tự nhiên.
Riêng Vĩnh Long, Lâm Đồng xét tuyển, nhưng thí sinh muốn thi vào trường chuyên vẫn phải thi tuyển.
Về thời gian làm bài, hầu hết tỉnh, thành chọn thi trắc nghiệm trong 60 phút, số ít kết hợp tự luận.
Danh sách tỉnh thành công bố môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026:
|STT
|Tỉnh thành
|Môn thứ ba
|1
|Hà Nội
|Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)
|2
|TPHCM
|Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh)
|3
|An Giang
|Đang cập nhật
|4
|Bắc Ninh
|Đang cập nhật
|5
|Cao Bằng
|Ngoại ngữ
|6
|Cà Mau
|Đang cập nhật
|7
|Cần Thơ
|Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp)
|8
|Đà Nẵng
|Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật)
|9
|Đắk Lắk
|Đang cập nhật
|10
|Điện Biên
|Đang cập nhật
|11
|Đồng Nai
|Tiếng Anh
|12
|Đồng Tháp
|Tiếng Anh
|13
|Gia Lai
|Đang cập nhật
|14
|Hà Tĩnh
|Đang cập nhật
|15
|Hải Phòng
|Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)
|16
|Huế
|Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật)
|17
|Hưng Yên
|Ngoại ngữ
|18
|Khánh Hoà
|Đang cập nhật
|19
|Lai Châu
|Đang cập nhật
|20
|Lạng Sơn
|Tiếng Anh
|21
|Lào Cai
|Đang cập nhật
|22
|Lâm Đồng
|Dự kiến xét tuyển
|23
|Nghệ An
|Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp)
|24
|Ninh Bình
|Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga)
|25
|Phú Thọ
|Đang cập nhật
|26
|Quảng Ngãi
|Đang cập nhật
|27
|Quảng Ninh
|Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc)
|28
|Quảng Trị
|Đang cập nhật
|29
|Sơn La
|Tạm dừng phương án bài thi tổ hợp 6 môn
|30
|Tây Ninh
|Đang cập nhật
|31
|Thái Nguyên
|Đang cập nhật
|32
|Thanh Hoá
|Tiếng Anh
|33
|Tuyên Quang
|Khoa học tự nhiên
|34
|Vĩnh Long
|Xét tuyển