19 tỉnh thành chốt môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027

Huyên Nguyễn
(Dân trí) - Đến nay, đã có 19 tỉnh thành công bố phương án thi lớp 10. Hai tỉnh không thi mà tổ chức xét tuyển.

19 tỉnh thành chốt môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027 - 1

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025 (Ảnh: Thuý Hường).

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập sẽ bao gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và một môn thi/bài thi thứ ba do địa phương lựa chọn.

Môn thi thứ ba phải được công bố trước ngày 31/3 hàng năm nhằm bảo đảm sự công bằng và giúp học sinh chủ động trong ôn tập.

Đến nay, đã có 19 tỉnh thành công bố phương án thi lớp 10, trong đó môn thứ ba hầu hết chọn Tiếng Anh, duy nhất Tuyên Quang thi Khoa học tự nhiên.

Riêng Vĩnh Long, Lâm Đồng xét tuyển, nhưng thí sinh muốn thi vào trường chuyên vẫn phải thi tuyển.

Về thời gian làm bài, hầu hết tỉnh, thành chọn thi trắc nghiệm trong 60 phút, số ít kết hợp tự luận.

Danh sách tỉnh thành công bố môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026:

 STTTỉnh thành  Môn thứ ba 
 1Hà NộiNgoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)
2TPHCMNgoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh)
3An GiangĐang cập nhật 
4Bắc NinhĐang cập nhật 
5Cao BằngNgoại ngữ 
6Cà Mau Đang cập nhật 
7Cần ThơNgoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp)
8Đà NẵngNgoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật)
9Đắk LắkĐang cập nhật 
10Điện BiênĐang cập nhật 
11Đồng NaiTiếng Anh
12Đồng Tháp Tiếng Anh
13Gia LaiĐang cập nhật 
14Hà TĩnhĐang cập nhật 
15Hải PhòngNgoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)
16HuếNgoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật)
17Hưng YênNgoại ngữ
18Khánh HoàĐang cập nhật 
19Lai Châu Đang cập nhật 
20Lạng SơnTiếng Anh 
21Lào Cai Đang cập nhật 
22Lâm Đồng Dự kiến xét tuyển
23Nghệ An Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp)
24Ninh BìnhNgoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga)
25Phú ThọĐang cập nhật 
26Quảng NgãiĐang cập nhật 
27Quảng Ninh Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc)
28Quảng Trị Đang cập nhật 
29Sơn LaTạm dừng phương án bài thi tổ hợp 6 môn 
30Tây NinhĐang cập nhật 
31Thái NguyênĐang cập nhật 
32Thanh HoáTiếng Anh
33Tuyên QuangKhoa học tự nhiên
34Vĩnh Long Xét tuyển 
