19 tỉnh thành chốt môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025 (Ảnh: Thuý Hường).

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập sẽ bao gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và một môn thi/bài thi thứ ba do địa phương lựa chọn.

Môn thi thứ ba phải được công bố trước ngày 31/3 hàng năm nhằm bảo đảm sự công bằng và giúp học sinh chủ động trong ôn tập.

Đến nay, đã có 19 tỉnh thành công bố phương án thi lớp 10, trong đó môn thứ ba hầu hết chọn Tiếng Anh, duy nhất Tuyên Quang thi Khoa học tự nhiên.

Riêng Vĩnh Long, Lâm Đồng xét tuyển, nhưng thí sinh muốn thi vào trường chuyên vẫn phải thi tuyển.

Về thời gian làm bài, hầu hết tỉnh, thành chọn thi trắc nghiệm trong 60 phút, số ít kết hợp tự luận.

Danh sách tỉnh thành công bố môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026: