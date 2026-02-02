Công bố đề thi mẫu năm 2026 của kỳ thi đánh giá năng lực lớn nhất nước

Ngày 2/2, Đại học Quốc gia TPHCM công bố đề thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026.

Thí sinh xem đề thi mẫu TẠI ĐÂY

Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM được tổ chức theo hình thức thi trực tiếp trên giấy, thời gian làm bài 150 phút.

Đề thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu có 4 phương án lựa chọn (A, B, C, D); thí sinh chọn một phương án đúng cho mỗi câu.

Đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM gồm 120 câu hỏi với thời gian làm bài 150 phút (Ảnh: Hoài Nam).

Về cấu trúc, đề thi gồm ba phần. Phần 1 là Sử dụng ngôn ngữ với 60 câu, trong đó có 30 câu Tiếng Việt và 30 câu Tiếng Anh. Phần 2 là Toán học gồm 30 câu. Phần 3 là Tư duy khoa học với 30 câu, bao gồm 12 câu về logic và phân tích số liệu, 18 câu về suy luận khoa học.

Thời gian làm bài thi 150 phút cho 120 câu hỏi, thí sinh có trung bình khoảng 1,25 phút cho mỗi câu. Đại học Quốc gia TPHCM khuyến cáo, việc quản lý thời gian trong quá trình làm bài đóng vai trò quan trọng. Thí sinh nên ưu tiên làm các câu hỏi dễ, quen thuộc trước nhằm bảo đảm tiến độ và hoàn thành bài thi đúng thời gian quy định.

Đối với các câu hỏi khó hoặc các bài đọc dài, nếu tốn nhiều thời gian, thí sinh có thể tạm thời bỏ qua và quay lại xử lý sau khi đã hoàn thành các câu hỏi khác.

Một đoạn trong đề thi mẫu (Ảnh chụp màn hình).

Bên cạnh đó, thí sinh cần đọc kỹ yêu cầu của từng câu hỏi và các phương án trả lời để tránh bỏ sót thông tin. Với dạng câu hỏi đọc hiểu, thí sinh có thể xác định từ khóa trong câu hỏi, đối chiếu với nội dung bài đọc, loại trừ các phương án không phù hợp và so sánh các phương án còn lại để lựa chọn đáp án đúng.

Thí sinh nên dành khoảng 3-5 phút cuối giờ để rà soát lại toàn bộ phiếu trả lời, bảo đảm không tô nhầm ô, không bỏ sót câu hỏi và các đáp án được đánh dấu đúng với lựa chọn đã đưa ra.

Đến nay, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM là kỳ thi đánh giá năng lực có quy mô lớn nhất cả nước về số thí sinh dự thi và số trường sử dụng kết quả xét tuyển.

Năm 2025, trong cả 2 đợt thi có hơn 152.000 thí sinh dự thi ứng với 218.543 lượt thí sinh dự thi và hơn 110 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả xét tuyển.