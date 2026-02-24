Năm 2026, Hà Nội có tuyển sinh lớp 10 theo nguyên tắc gần nhà?

12 khu vực tuyển sinh lớp 10 truyền thống của Hà Nội là các nhóm quận, huyện có địa giới hành chính gần nhau. Các năm trước đây, Hà Nội quy định, thí sinh có hộ khẩu thường trú tại khu vực nào thì đăng ký nguyện vọng vào các trường thuộc khu vực đó.

Cụ thể, thí sinh đăng ký từ 2 đến 3 nguyện vọng bắt buộc phải tuân thủ giới hạn về khu vực tuyển sinh. Trường hợp chỉ đăng ký 1 nguyện vọng duy nhất, thí sinh không bị khống chế khu vực.

12 khu vực tuyển sinh lớp 10 truyền thống của Hà Nội

Tuy nhiên, năm nay, việc sắp xếp lại địa giới hành chính và bỏ cấp huyện sẽ khiến 12 khu vực tuyển sinh truyền thống của Hà Nội có sự thay đổi.

Một nguồn tin cho biết Hà Nội dự kiến sẽ không tuyển sinh theo 12 khu vực truyền thống. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về khu vực tuyển sinh vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến đóng góp trước khi thành phố phê duyệt.

Trước đó, vào đầu năm học 2025-2026, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết đơn vị đang tính toán chuyển đổi số và triển khai Hệ thống thông tin địa lý (bản đồ số GIS) trong công tác tuyển sinh, dự kiến áp dụng từ năm học 2026-2027.

Theo ông Cương, khi áp dụng hệ thống bản đồ số, học sinh sẽ được phân tuyến tuyển sinh dựa trên vị trí cư trú thực tế, tính toán khoảng cách từ nhà đến trường, thay vì phân tuyến cứng theo địa giới hành chính như thông lệ. Tuyển sinh đầu cấp theo nguyên tắc gần nhà trước hết áp dụng với bậc mầm non, lớp 1 và lớp 6.

Nguyên tắc tuyển sinh này đã được TPHCM thí điểm từ năm 2023 trên cơ sở ứng dụng hệ thống bản đồ số GIS.

Đối với tuyển sinh lớp 10, địa phương này quy định học sinh chỉ cần tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố là đủ điều kiện dự thi vào các trường công lập. Sở GD&ĐT TPHCM cũng khuyến cáo thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường gần nơi cư trú để thuận tiện đi lại.

Thí sinh thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Định hướng tuyển sinh theo nguyên tắc gần nhà cũng được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thông tin trong một hội nghị diễn ra tháng 8/2025.

Theo đó, từ năm học 2026-2027, chính sách tuyển sinh đầu cấp trên phạm vi toàn quốc sẽ thay đổi theo hướng bỏ nguyên tắc địa giới hành chính đối với lớp 1 và lớp 6, thay bằng nguyên tắc bảo đảm học sinh được học gần nhất với nơi ở thực tế.