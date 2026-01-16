Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng

Thêm 2 tỉnh công bố môn thứ ba thi lớp 10 năm học 2026-2027

Huyên Nguyễn
Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Đến nay, đã có 7 tỉnh thành công bố môn thi thứ 3 trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027. Trong đó, ngoại ngữ chiếm ưu thế.

Theo thông báo chính thức của tỉnh Thanh Hoá, môn thi thứ ba Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Dân tộc nội trú, THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là môn tiếng Anh. Hai môn cố định là toán và ngữ văn.

Đối với việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lam Sơn, học sinh sẽ thi thêm 1 môn chuyên.

Sở GD&ĐT đề nghị các xã, phường, nhà trường có cấp học THCS phổ biến tới tất cả học sinh, cha mẹ học sinh và cán bộ giáo viên được biết về môn thi thứ ba.

Trường THPT Chuyên Lam Sơn, các trường THPT Dân tộc nội trú, các trường THPT công lập chuẩn bị các điều kiện thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 theo yêu cầu.

Thêm 2 tỉnh công bố môn thứ ba thi lớp 10 năm học 2026-2027 - 1

Học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo, TPHCM (Huyên Nguyễn).

Tương tự, ngoại ngữ cũng là lựa chọn của Nghệ An, cùng với toán và ngữ văn.

Trong đó, môn toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút mỗi môn.

Với môn ngoại ngữ, thí sinh lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn, thời gian làm bài 60 phút.

Việc xác định môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh THCS và THPT tại Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Như vậy, đây là năm thứ 2 Thanh Hoá và Nghệ An chọn môn thi thứ 3 là môn ngoại ngữ.

Trong khi đó, học sinh, phụ huynh Hà Nội thấp thỏm mong Sở GD&ĐT công bố môn thi còn lại. Theo lãnh đạo Sở, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Nội dự kiến sẽ có hơn 100.000 học sinh đăng ký dự tuyển.

Môn thi thứ ba sẽ được công bố chậm nhất trước ngày 31/3, nhằm tạo điều kiện để học sinh và các nhà trường chủ động trong kế hoạch ôn tập.

Trước đó, các tỉnh, thành như TPHCM, Đà Nẵng, Sơn La, Tuyên Quang, Huế cũng đã công bố môn thi/bài thi thứ ba ở kỳ thi lớp 10.

Danh sách tỉnh thành công bố môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026:

STTTỉnh/thành phố  Môn thi Ghi chú 
1 Hà Nội  Đang cập nhật  
2 TPHCM Toán, ngữ văn, ngoại ngữ Chính thức 
3Hải PhòngĐang cập nhật  
4Đà NẵngĐang cập nhật  
5HuếToán, ngữ văn, ngoại ngữ Chính thức 
6Cần ThơĐang cập nhật  
7Tuyên Quang Toán, ngữ văn, khoa học tự nhiên Chính thức 
8Cao BằngĐang cập nhật  
9Lai ChâuĐang cập nhật  
10Lào CaiĐang cập nhật  
11Thái NguyênĐang cập nhật  
12Điện BiênĐang cập nhật  
13Lạng SơnĐang cập nhật  
14Sơn LaToán, ngữ văn, bài thi tổ hợp (gồm các môn: Ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và lịch sử - địa lý)Dự kiến
15Phú ThọĐang cập nhật  
16Bắc NinhĐang cập nhật  
17Quảng NinhĐang cập nhật  
18Hưng YênĐang cập nhật  
19Ninh BìnhĐang cập nhật  
20Thanh HoáToán, ngữ văn, tiếng AnhChính thức 
21Nghệ AnToán, ngữ văn, ngoại ngữNgoại ngữ
22Hà TĩnhĐang cập nhật  
23Quảng TrịĐang cập nhật  
24Quảng NgãiĐang cập nhật  
25Gia LaiĐang cập nhật  
26Đắk LắkĐang cập nhật  
27Khánh HoàĐang cập nhật  
28Lâm ĐồngĐang cập nhật  
29Đồng NaiĐang cập nhật  
30Tây NinhĐang cập nhật  
31Đồng ThápĐang cập nhật  
32An GiangĐang cập nhật  
33Vĩnh LongĐang cập nhật  
34Cà MauĐang cập nhật  
Đọc nhiều trong Giáo dục