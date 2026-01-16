Thêm 2 tỉnh công bố môn thứ ba thi lớp 10 năm học 2026-2027

Theo thông báo chính thức của tỉnh Thanh Hoá, môn thi thứ ba Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Dân tộc nội trú, THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là môn tiếng Anh. Hai môn cố định là toán và ngữ văn.

Đối với việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lam Sơn, học sinh sẽ thi thêm 1 môn chuyên.

Sở GD&ĐT đề nghị các xã, phường, nhà trường có cấp học THCS phổ biến tới tất cả học sinh, cha mẹ học sinh và cán bộ giáo viên được biết về môn thi thứ ba.

Trường THPT Chuyên Lam Sơn, các trường THPT Dân tộc nội trú, các trường THPT công lập chuẩn bị các điều kiện thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 theo yêu cầu.

Tương tự, ngoại ngữ cũng là lựa chọn của Nghệ An, cùng với toán và ngữ văn.

Trong đó, môn toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút mỗi môn.

Với môn ngoại ngữ, thí sinh lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn, thời gian làm bài 60 phút.

Việc xác định môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh THCS và THPT tại Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Như vậy, đây là năm thứ 2 Thanh Hoá và Nghệ An chọn môn thi thứ 3 là môn ngoại ngữ.

Trong khi đó, học sinh, phụ huynh Hà Nội thấp thỏm mong Sở GD&ĐT công bố môn thi còn lại. Theo lãnh đạo Sở, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Nội dự kiến sẽ có hơn 100.000 học sinh đăng ký dự tuyển.

Môn thi thứ ba sẽ được công bố chậm nhất trước ngày 31/3, nhằm tạo điều kiện để học sinh và các nhà trường chủ động trong kế hoạch ôn tập.

Trước đó, các tỉnh, thành như TPHCM, Đà Nẵng, Sơn La, Tuyên Quang, Huế cũng đã công bố môn thi/bài thi thứ ba ở kỳ thi lớp 10.

