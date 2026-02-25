Hình ảnh bếp ăn, nhà vệ sinh trường quốc tế khiến phụ huynh phẫn nộ

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước phản ánh của hai phụ huynh T.H.O. và P.Q.N. về tình trạng vệ sinh tại Trường Mầm non quốc tế M.B. UFO (khối 13, Trung Đô, phường Trường Vinh, Nghệ An). Theo phản ánh, dù đã đóng đầy đủ học phí, tiền ăn, phụ huynh vẫn bất ngờ, thất vọng khi chứng kiến điều kiện thực tế tại trường, đặc biệt là khu vực bếp ăn và nhà vệ sinh.

Bài đăng trên mạng xã hội của 2 phụ huynh kèm theo nhiều hình ảnh được cho là ghi lại tại trường. Các hình ảnh cho thấy khay cơm đặt trong tủ hấp, dụng cụ chế biến có dấu hiệu hoen ố, bát đĩa xếp trong rổ nhựa đặt gần nền nhà. Khu vệ sinh với sàn, bồn cầu bám bẩn cũng khiến nhiều người lo ngại về công tác đảm bảo vệ sinh trường học.

Phụ huynh ghi lại hình ảnh đồ dùng tại trường và đăng tải lên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Một phụ huynh bày tỏ sự bức xúc: “Chúng tôi không thể chấp nhận việc các con phải sinh hoạt trong điều kiện như vậy”, đồng thời cho biết gia đình chấp nhận mức học phí cao với mong muốn con được học tập trong môi trường đảm bảo chất lượng.

Trường Mầm non quốc tế M.B. UFO hiện có hàng trăm học sinh theo học. Sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng và ngành giáo dục địa phương sớm kiểm tra, làm rõ để đảm bảo quyền lợi, sức khỏe cho học sinh.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng Quản lý giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết sẽ kiểm tra cụ thể các nội dung phụ huynh đăng tải. Vị này thừa nhận trong quá trình quản lý có thể xảy ra những sơ suất ở một số khâu, đồng thời nhấn mạnh Sở đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về công tác quản lý, đảm bảo an toàn, vệ sinh trường học.

Khu vực bếp nấu ăn được phản ánh chưa đảm bảo vệ sinh (Ảnh: Q. Như).

Ông Võ Văn Lý, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh, xác nhận trước Tết, địa phương đã kiểm tra một số trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn, trong đó có Trường Mầm non quốc tế M.B. UFO. Nhà trường đã được yêu cầu chấn chỉnh một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức bán trú và đảm bảo an toàn.

Kết luận kiểm tra của UBND phường Trường Vinh chỉ rõ nhiều hạn chế tại trường như công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ chưa đảm bảo; việc sắp xếp đồ dùng chưa hợp lý, thiếu vệ sinh; quy trình bếp một chiều thực hiện chưa nghiêm; một số nhân viên không đeo khẩu trang khi chế biến thực phẩm; kho thực phẩm sắp xếp chưa khoa học; việc lựa chọn nhà cung ứng thực phẩm chưa đảm bảo quy trình; việc lưu mẫu thức ăn chưa đầy đủ theo quy định.

Một dụng cụ đựng thực phẩm bị ố vàng, được cho là chưa đảm bảo vệ sinh (Ảnh: Q. Như).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Trường Mầm non quốc tế M.B. UFO cho biết sự việc được phản ánh xảy ra trước Tết Nguyên đán. Vị này thừa nhận nhà trường có những thiếu sót trong công tác quản lý nhân sự và cơ sở vật chất, trong đó một số hạng mục đã xuống cấp theo thời gian.

Theo đại diện nhà trường, sau khi UBND phường Trường Vinh kiểm tra, có kết luận, đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu, khắc phục các tồn tại theo chỉ đạo. Nhà trường cũng đã tổ chức họp phụ huynh nhiều lần để thông tin, giải trình và trao đổi về các biện pháp chấn chỉnh.

“Hiện nay khu vực bếp ăn đã được hoàn thiện, các nội dung tồn tại đã được khắc phục đầy đủ”, đại diện Trường Mầm non quốc tế M.B. UFO cho biết.