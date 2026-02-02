Nam sinh vượt nghịch cảnh gia đình, được tuyển thẳng ngành Báo chí

Trong quá trình học tập ở THPT, Đặng Nguyễn Thế Hiển sở hữu loạt thành tích đáng nể: Giải nhất học sinh giỏi Ngữ văn cấp Tỉnh, hai huy chương vàng Olympic 30/4 và giải ba kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn. Chàng trai vừa trở thành tân sinh viên của ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM).

Ít ai biết, phía sau hành trình ấy là quá trình học tập bền bỉ vươn lên từ một gia đình không trọn vẹn.

Với Hiển, trải nghiệm không vui từ gia đình góp phần tạo nên một giọng văn thiên về cảm xúc, giàu đồng cảm (Ảnh: Huyền Trang).

Tìm thấy “chính mình” qua văn chương

Lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, Thế Hiển trải qua nhiều biến cố khi bố mẹ ly hôn. Khi ấy, bà ngoại trở thành nơi nương tựa duy nhất, giúp nam sinh tìm thấy ánh sáng cho bản thân bằng con đường học tập nghiêm túc.

Với Thế Hiển, văn chương không đến từ những khuôn mẫu hay áp lực thành tích, mà khởi nguồn rất tự nhiên, từ thói quen đọc sách khi còn học cấp hai.

“Mỗi lần đọc sách, tôi có những trải nghiệm rất khác so với đời thường. Sách mang lại những điều vượt khỏi giác quan của mình, những điều mà đời sống hằng ngày không có”, Hiển chia sẻ. Chính cảm giác ấy thôi thúc Hiển muốn viết, muốn diễn đạt lại những gì mình đã đọc, đã cảm.

Phải đến khi bắt đầu được ôn luyện và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, Hiển mới dần nhận ra khả năng của bản thân. Lớp 9, nam sinh trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Văn Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long) với 46/50 điểm, cũng là mức điểm cao nhất trong lịch sử hơn 30 năm của lớp chuyên.

Chỉ trong quá trình học tập và viết văn ở bậc THPT, khi những bài viết liên tục được thầy cô nhận xét là chân thật, giàu cảm xúc, Hiển mới dần hiểu đâu là điểm mạnh của mình.

Ít ai biết rằng, phía sau giọng văn ấy là những trải nghiệm gia đình không trọn vẹn. Hiển thừa nhận quá khứ mang lại cho em nhiều tổn thương và mặc cảm, nhưng em không muốn phơi bày hay kể lể.

“Văn chương giúp tôi hiểu mình hơn thông qua việc hiểu người khác. Có những trang văn tôi đọc và giật mình vì thấy chính mình trong đó. Khi ấy, tôi nhận ra mình cũng đang được sống trong văn chương”, Hiển chia sẻ.

Hiển từng hoài nghi chính bản thân và con đường mình đang đi, thậm chí nghĩ đến việc bỏ cuộc (Ảnh: Huyền Trang).

Quan trọng hơn, Hiển nhận ra thử thách lớn còn nằm ở hành trình tìm ra giọng văn của chính mình. Có giai đoạn, nam sinh bị cuốn theo giọng văn mẫu, cố gắng bắt chước cách diễn đạt mà quên mất tiếng nói riêng. Đến năm lớp 11, nam sinh bắt đầu thay đổi cách viết: không học thuộc, không gượng ép theo sách, mà diễn đạt ý tưởng bằng cách hiểu và ngôn ngữ của bản thân.

“Tôi nhận ra, văn chương không chỉ cần cảm xúc mà còn cần tư duy và khả năng thuyết phục”, Hiển nói.

Từng nhiều lần hoài nghi bản thân

Tuy nhiên, con đường văn chương của Hiển không chỉ toàn cảm hứng. Bước vào lớp 10 với danh hiệu thủ khoa, Hiển sớm được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi. Áp lực bắt đầu xuất hiện khi em phải sống trong guồng quay đọc - viết - luyện đề liên tục.

“Có những lúc tôi tự hỏi vì sao mình không được sống như các bạn khác, không tham gia nhiều hoạt động mà suốt ngày chỉ đọc và viết”, Hiển nhớ lại.

Tham gia đội tuyển quốc gia, lịch sinh hoạt của Hiển gần như xoay quanh việc đọc và viết. Không chỉ học kiến thức văn học, nam sinh còn tiếp cận triết học, phân tâm học, nữ quyền luận, sinh thái học,...

Từ đó, tri thức trở thành điểm tựa giúp Hiển đứng vững trước nghịch cảnh, khép lại hành trình học tập bằng nhiều giải thưởng, trong đó nổi bật với giải ba Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn.

Đứng trước ngưỡng cửa đại học, Hiển từng băn khoăn giữa Sư phạm Ngữ văn và Báo chí. Cuối cùng, nam sinh chọn ngành Báo chí vì nhận ra bản thân là người hướng ngoại, cần môi trường năng động, cởi mở để thể hiện cá tính và quan điểm.

Nam sinh còn có tài năng về âm nhạc (Ảnh: NVCC).

Song song với học tập, Hiển vẫn tích cực tham gia hoạt động Đoàn, văn nghệ, thể thao, giữ cho mình sự cân bằng cần thiết giữa học và sống. “Tôi không muốn người khác nhìn mình bằng sự thương hại. Tôi muốn họ cảm nhận được năng lượng tích cực”, Hiển nói.

Nhìn lại hành trình đã qua, Hiển nhắc nhiều đến hai chữ “biết ơn”. Từ biết ơn thầy cô, bạn bè, bà ngoại và những người lạ đã đồng hành cùng mình trong suốt quá trình ấy.

Sau cùng, Thế Hiển học cách biết ơn chính mình vì đã không buông tay tri thức trong những giai đoạn khó khăn nhất.

Huyền Trang