Những ngành học "vua điểm chuẩn" 30/30 sẽ tuyển sinh thế nào?

Năm 2025, một số ngành có điểm chuẩn 30/30 gồm: Y khoa của Học viện Quân y; Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Trung Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế).

Dưới đây là thông tin về phương thức xét tuyển, chỉ tiêu và tổ hợp môn dự kiến năm 2026 của các ngành này.

Ngành Y khoa, Học viện Quân y

Năm 2026, Học viện Quân y tuyển 250 chỉ tiêu hệ dân sự, trong đó có 200 chỉ tiêu ngành Y khoa.

Năm 2025, ngành Y khoa của Học viện Quân y có điểm chuẩn 30/30 (Ảnh: Học viện Quân y).

Hệ dân sự sử dụng các phương thức gồm xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định; Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM; xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hệ quân sự áp dụng các phương thức tương tự hệ dân sự và bổ sung xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Về tổ hợp xét tuyển, với cả hệ dân sự và quân sự, Học viện Quân y xét 3 tổ hợp với ngành Y khoa gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh) và D07 (Toán, Hóa, Anh).

Ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Trung tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Năm 2026, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến áp dụng 3 phương thức tuyển sinh.

Nhà trường thực hiện xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Ngoại ngữ được xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn đạt giải.

Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) có hai ngành có điểm chuẩn 30/30 trong năm 2025 (Ảnh: N.T).

Bên cạnh đó, trường xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Ngành Sư phạm Tiếng Anh lấy 150 chỉ tiêu, với các tổ hợp xét tuyển A01 (Toán, Vật lý, Anh); D01 (Toán, Ngữ văn, Anh); D07 (Toán, Hóa học, Anh); D08 (Toán, Sinh học, Anh); D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Anh); D15 (Ngữ văn, Địa lý, Anh).

Sư phạm Tiếng Trung Quốc lấy 25 chỉ tiêu với các tổ hợp xét tuyển gồm A01 (Toán, Vật lý, Anh); D01 (Toán, Ngữ văn, Anh); D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh); D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh); D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Anh); D15 (Ngữ văn, Địa lý, Anh); D04 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung); D45 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung); D65 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung).

Ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Trung tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế)

Năm 2026, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) áp dụng 4 phương thức tuyển sinh. Cụ thể:

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp đăng ký, quy đổi về thang điểm 30.

- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ). Điểm xét tuyển được tính bằng điểm trung bình của 6 học kỳ đối với 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển. Đối với các ngành ngoại ngữ, môn ngoại ngữ phải đáp ứng tiêu chí riêng; quy định này không áp dụng cho ngành Việt Nam học.

- Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Xét tuyển kết hợp gồm kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế; Kết hợp kết quả học bạ với chứng chỉ quốc tế; Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ tiếng Anh VSTEP.

Điểm chuẩn 30/30 ở ngành Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Trung Quốc năm 2025 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Ảnh: N.T).

Ngành Sư phạm Tiếng Anh tuyển 200 chỉ tiêu, xét tuyển theo 3 tổ hợp gồm D01 (Toán, Ngữ văn, Anh); D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Anh); D15 (Ngữ văn, Địa lý, Anh).

Ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc tuyển 80 chỉ tiêu, xét tuyển theo 4 tổ hợp: D04 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D45 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung).