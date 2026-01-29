Hà Nội công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2026

Môn thi thứ 3 được chọn là Ngoại ngữ, bên cạnh 2 môn Toán, Ngữ văn.

Thí sinh đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS.

Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sẽ có nhiều mã đề thi trong một phòng thi để đảm bảo nguyên tắc: 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề.

Thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, sở dĩ chọn môn thi này bởi nhiều văn bản, nghị quyết của Chính phủ đều hướng đến việc tăng cường dạy và học ngoại ngữ, trong đó từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

"Nhiều văn bản đã nhấn mạnh, nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh, tạo môi trường thuận lợi nhất để Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học", đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải.

Bên cạnh đó, việc chọn môn cũng căn cứ kết quả khảo sát của hầu hết các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Trước đó, trong 2 năm liên tiếp 2024 và 2025, Hà Nội đều chọn môn thi thứ 3 là Ngoại ngữ.

Thông thường, Sở này công bố môn thi thứ 3 vào khoảng cuối tháng 3 hàng năm với lý do “nếu công bố sớm, các em sẽ học lệch”.

Việc công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 ngay cuối tháng 1 như năm nay rất hiếm.

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Tính đến thời điểm này, Hà Nội là địa phương thứ 14 công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT.

13 tỉnh đã công bố trước đó gồm: TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thanh Hoá, Nghệ An, Hải Phòng, Ninh Bình, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Lạng Sơn. Phần lớn các tỉnh đều chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ 3.

Riêng Tuyên Quang năm nay chọn môn thi thứ ba là môn Khoa học tự nhiên. Về hình thức thi, môn Khoa học tự nhiên được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút.

Hy hữu nhất là Sơn La trước đó công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 là tổ hợp 8 môn. Ngay sau khi thông tin được đăng tải gây nhiều tranh cãi, tỉnh này thông báo tạm dừng chủ trương chọn môn tổ hợp.

Lâm Đồng dự kiến thi tuyển lớp 10 THPT chuyên, xét tuyển lớp 10 không chuyên và các trường phổ thông dân tộc nội trú.