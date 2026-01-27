Địa phương thứ 9 công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT 2026

Thông tin do Sở GD&ĐT Hải Phòng công bố chiều nay (27/1), với môn thi thứ 3 là Ngoại ngữ. Thí sinh có thể chọn để thi một trong các môn Ngoại ngữ gồm: Tiếng Anh, Pháp, Nhật, Hàn.

Tính đến thời điểm này, Hải Phòng là tỉnh thứ 9 công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT.

8 tỉnh đã công bố trước đó gồm: TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thanh Hoá, Nghệ An. Phần lớn các tỉnh đều chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ 3.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Cụ thể, học sinh Cao Bằng sẽ thi 3 môn, gồm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Đối với học sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên, ngoài 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, thí sinh còn phải dự thi thêm môn chuyên theo quy định.

Các địa phương như: TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, đều chọn môn thi thứ 3 vào lớp 10 là Ngoại ngữ.

Với môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm nay là ngoại ngữ, học sinh Cần Thơ được chọn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để dự thi.

Nội dung ôn tập; cấu trúc, định dạng đề thi, hình thức làm bài của các môn thi trong kỳ thi sẽ được Sở GD&ĐT thành phố hướng dẫn cụ thể bằng văn bản riêng.

Tỉnh Tuyên Quang năm nay chọn môn thi thứ ba là môn Khoa học tự nhiên. Về hình thức thi, môn Khoa học tự nhiên được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút.

Hy hữu nhất là Sơn La trước đó công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 là tổ hợp 8 môn. Ngay sau khi thông tin được đăng tải gây nhiều tranh cãi, tỉnh này thông báo tạm dừng chủ trương chọn môn tổ hợp.