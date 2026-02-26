Xác minh thông tin giáo viên bắt học sinh tiểu học liếm đất

Thông tin do một tài khoản đăng tải lên mạng xã hội tối 25/2 khiến nhiều người bức xúc.

Theo phản ánh, cô giáo thuộc Trường Tiểu học Trưng Nhị (Phúc Yên, Phú Thọ) bắt học sinh trong lớp phải liếm đất. Một số em không liếm nhưng phần lớn đều phải cúi xuống mặt đất vì quá sợ cô giáo.

Hình ảnh được cho là cô giáo bắt học sinh tiểu học liếm đất được đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: MXH).

Người đăng tải thông tin cho biết, sáng nay cô giáo chủ nhiệm đã xin lỗi. Cô cũng cho biết, rất thương các em học sinh nhưng nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng: "không chỉ xin lỗi là xong".

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng nay, lãnh đạo Phường Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ) cho biết, đã nắm được thông tin và đang vào cuộc xác minh sự việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!