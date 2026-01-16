Tạm dừng phương án thi lớp 10 với bài tổ hợp 6 môn

Sau khi tổng hợp ý kiến từ giáo viên và phụ huynh, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã chính thức quyết định chưa đưa bài thi tổ hợp vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Chiều 16/1, Sở GD&ĐT Sơn La cho biết đã đưa ra quyết định trên sau khi tiếp thu nhiều ý kiến phản hồi về tổ chức bài thi thứ ba dưới hình thức bài thi tổ hợp. Bài thi này dự kiến gồm 3 môn: Tiếng Anh, khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học) và lịch sử - địa lý.

Theo lãnh đạo Sở, đa số các ý kiến từ cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh đều đồng tình rằng việc thi tổ hợp là cần thiết, phù hợp với xu hướng đánh giá năng lực và giúp học sinh tránh tình trạng học tủ, học lệch. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự lo ngại về thời điểm áp dụng.

Học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Sơn La trong một tiết sinh hoạt (Ảnh: Nhà trường).

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Sơn La nhận định, việc triển khai ngay bài thi tổ hợp vào năm học 2026-2027 là chưa thực sự phù hợp tại thời điểm này. Văn bản nêu rõ: "Cần có lộ trình triển khai phù hợp để các cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh có đủ thời gian làm quen, chuẩn bị tâm thế và kiến thức cần thiết".

Do đó, Sở xác định chưa tham mưu trình UBND tỉnh tổ chức bài thi thứ ba theo hình thức tổ hợp trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Thay vào đó, ngành giáo dục tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá tác động và lựa chọn thời điểm triển khai thích hợp hơn.

Dù chưa áp dụng bài thi tổ hợp, Sở GD&ĐT Sơn La vẫn yêu cầu các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường có cấp THCS, phải đảm bảo chất lượng giảng dạy đồng đều ở tất cả các môn học.

Điều này nhằm thực hiện đúng tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn bị nền tảng vững chắc cho học sinh trước khi có những điều chỉnh trong phương thức thi tuyển những năm tiếp theo.

Trước đó, thông tin về dự kiến thi bài thi thứ ba tích hợp nhiều môn học tại Sơn La đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Phương án này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt là học sinh, phụ huynh và giáo viên, bởi nếu triển khai, thí sinh sẽ phải ôn tập kiến thức thuộc nhiều môn học khác nhau trong một bài thi.

Một cuộc thăm dò ý kiến được báo Dân trí thực hiện trong 5 ngày đã thu hút 12.277 người tham gia, phản ánh mức độ quan tâm đặc biệt của xã hội đối với vấn đề này.

Kết quả khảo sát cho thấy có tới 48% người bình chọn (tương đương 5.918 phiếu) không đồng ý với phương án thi 2 môn toán, ngữ văn cùng với bài thi tổ hợp 6 môn vì cho rằng nó tạo ra áp lực quá lớn cho học sinh lớp 9.

Kết quả thăm dò ý kiến bạn đọc về phương án thi lớp 10 của tỉnh Sơn La năm 2026; đơn vị % (Biểu đồ: Huyên Nguyễn).

Ở chiều ngược lại, có 24% (2.915 phiếu) bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình. Nhóm độc giả này tin rằng việc thi 8 môn sẽ giúp đánh giá năng lực học sinh một cách toàn diện hơn, đồng thời hạn chế tình trạng học tủ, học lệch vốn đã tồn tại nhiều năm qua.

Đồng quan điểm cần mở rộng môn thi, song, khoảng 14% (1.722 phiếu) cho rằng ngành giáo dục địa phương cần sớm công bố đề thi minh họa và có lộ trình ôn tập cụ thể để học sinh, giáo viên không bị "sốc".

Như vậy, kỳ thi lớp 10 năm 2026 của tỉnh Sơn La sẽ bao gồm toán, ngữ văn và một môn thi được thông báo sau.