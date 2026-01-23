8 tỉnh công bố môn thứ ba thi lớp 10 năm học 2026-2027

Nhiều tỉnh thành công bố môn thứ ba thi lớp 10 tại TPHCM (Ảnh minh hoạ: Hải Long).

Ngày 22/1, Sở GD&ĐT Cao Bằng đã chính thức thông báo về các môn thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Theo đó, học sinh tỉnh này sẽ thi 3 môn, gồm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Đối với học sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên, ngoài 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, thí sinh còn phải dự thi thêm môn chuyên theo quy định.

Với môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm nay là ngoại ngữ, học sinh Cần Thơ được chọn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để dự thi.

Nội dung ôn tập; cấu trúc, định dạng đề thi, hình thức làm bài của các môn thi trong kỳ thi sẽ được Sở GD&ĐT thành phố hướng dẫn cụ thể bằng văn bản riêng.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh.

Kỳ thi lớp 10 không chuyên gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn và môn thi thứ ba do Sở GD&ĐT lựa chọn, công bố trước ngày 31/3.

Trong đó, môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, thời gian làm bài 120 phút; môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Môn thi thứ ba thi theo hình thức trắc nghiệm (trường hợp là Ngoại ngữ thi trắc nghiệm kết hợp tự luận), thời gian làm bài 60 phút.

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT chuyên dự thi 4 môn, gồm 3 môn thi chung và 1 môn thi chuyên theo lớp chuyên đăng ký. Thời gian làm bài môn thi chuyên là 150 phút, không bao gồm thời gian phần thi nói đối với các môn Ngoại ngữ.

Như vậy, đến nay đã có 8 các tỉnh, thành phố "chốt" môn thi thứ ba vào lớp 10 gồm: TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thanh Hoá, Nghệ An.

Danh sách tỉnh thành công bố môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026: