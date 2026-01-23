Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
8 tỉnh công bố môn thứ ba thi lớp 10 năm học 2026-2027

Huyên Nguyễn
(Dân trí) - Trong số các tỉnh đã công bố môn thứ ba thi lớp 10 năm học 2026-2027, ngoại ngữ chiếm ưu thế.

8 tỉnh công bố môn thứ ba thi lớp 10 năm học 2026-2027 - 1

Nhiều tỉnh thành công bố môn thứ ba thi lớp 10 tại TPHCM (Ảnh minh hoạ: Hải Long).

Ngày 22/1, Sở GD&ĐT Cao Bằng đã chính thức thông báo về các môn thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Theo đó, học sinh tỉnh này sẽ thi 3 môn, gồm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Đối với học sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên, ngoài 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, thí sinh còn phải dự thi thêm môn chuyên theo quy định.

Với môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm nay là ngoại ngữ, học sinh Cần Thơ được chọn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để dự thi.

Nội dung ôn tập; cấu trúc, định dạng đề thi, hình thức làm bài của các môn thi trong kỳ thi sẽ được Sở GD&ĐT thành phố hướng dẫn cụ thể bằng văn bản riêng.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh.

Kỳ thi lớp 10 không chuyên gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn và môn thi thứ ba do Sở GD&ĐT lựa chọn, công bố trước ngày 31/3.

Trong đó, môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, thời gian làm bài 120 phút; môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Môn thi thứ ba thi theo hình thức trắc nghiệm (trường hợp là Ngoại ngữ thi trắc nghiệm kết hợp tự luận), thời gian làm bài 60 phút.

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT chuyên dự thi 4 môn, gồm 3 môn thi chung và 1 môn thi chuyên theo lớp chuyên đăng ký. Thời gian làm bài môn thi chuyên là 150 phút, không bao gồm thời gian phần thi nói đối với các môn Ngoại ngữ.

Như vậy, đến nay đã có 8 các tỉnh, thành phố "chốt" môn thi thứ ba vào lớp 10 gồm: TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thanh Hoá, Nghệ An.

Danh sách tỉnh thành công bố môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026:

STTTỉnh/thành phố  Môn thi Ghi chú 
1 Hà Nội  Đang cập nhật  
2 TPHCM Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ Chính thức 
3Hải PhòngĐang cập nhật  
4Đà NẵngToán, Ngữ văn, tiếng Anh Chính thức  
5HuếToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ Chính thức 
6Cần ThơToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ Chính thức 
7Tuyên Quang Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên Chính thức 
8Cao BằngToán, Ngữ văn, tiếng Anh Chính thức 
9Lai ChâuĐang cập nhật  
10Lào CaiĐang cập nhật  
11Thái NguyênĐang cập nhật  
12Điện BiênĐang cập nhật  
13Lạng SơnĐang cập nhật  
14Sơn LaDự kiến ban đầu: Toán, Ngữ văn, bài thi tổ hợp (gồm các môn: Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Lịch sử - địa lý)Đã tạm dừng bài thi tổ hợp, sẽ công bố chính thức sau 
15Phú ThọĐang cập nhật  
16Bắc NinhĐang cập nhật  
17Quảng NinhĐang cập nhật  
18Hưng YênĐang cập nhật  
19Ninh BìnhĐang cập nhật  
20Thanh HoáToán, Ngữ văn, tiếng AnhChính thức 
21Nghệ AnToán, Ngữ văn, Ngoại ngữChính thức
22Hà TĩnhĐang cập nhật  
23Quảng TrịĐang cập nhật  
24Quảng NgãiĐang cập nhật  
25Gia LaiĐang cập nhật  
26Đắk LắkĐang cập nhật  
27Khánh HoàĐang cập nhật  
28Lâm ĐồngĐang cập nhật  
29Đồng NaiĐang cập nhật  
30Tây NinhĐang cập nhật  
31Đồng ThápĐang cập nhật  
32An GiangĐang cập nhật  
33Vĩnh LongĐang cập nhật  
34Cà MauĐang cập nhật  
