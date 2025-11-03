Người mất 3 ngày chưa thể an táng do mưa lũ, có nơi ngập sâu 2,5m

Sáng 3/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết chính quyền đang vận động người thân đưa thi thể ông P.V.Q. (72 tuổi, trú thôn Ngụ Phúc) đi hỏa táng do ngập lụt kéo dài.

Trước đó vào sáng 1/11, ông Q. qua đời sau thời gian dài điều trị bệnh hiểm nghèo. Thời điểm này, nước lũ dâng cao, giao thông chia cắt nên việc tổ chức tang lễ gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng xã Cẩm Bình hỗ trợ đưa quan tài và vật dụng cần thiết để gia đình lo hậu sự (Ảnh: Văn Nguyễn).

Chính quyền xã đã huy động lực lượng dùng xuồng đưa quan tài và vật dụng cần thiết vào nhà để gia đình lo hậu sự.

Theo ông Thái, đến sáng 3/11, hơn 2.000 hộ dân ở xã Cẩm Bình vẫn ngập sâu trong nước lũ, nơi sâu nhất 2-2,5m. Khu vực nhà ông Q. ngập 1-1,5m, bị cô lập hoàn toàn.

"Lãnh đạo xã cùng các tổ chức đoàn thể đã vào tận nơi thắp hương, động viên và vận động gia đình đưa thi thể người quá cố đi hỏa táng. Chính quyền sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí và đang chờ gia đình thống nhất", ông Thái nói.

Hà Tĩnh đang có 5.377 hộ dân bị ngập (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ đêm 29/10 đến sáng 3/11, Hà Tĩnh có mưa lớn kéo dài, lượng mưa đo được tại các trạm tự động phổ biến 600-1.300mm.

Hồ Kẻ Gỗ đã giảm lưu lượng xả xuống còn 300m3/s, tuy nhiên nhiều xã vùng hạ du như Cẩm Duệ, Cẩm Bình vẫn ngập sâu.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 5.377 hộ dân bị ngập, hơn 18.000 học sinh phải nghỉ học và 34 cơ sở giáo dục tạm dừng dạy học.