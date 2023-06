Kiện tướng yoga Việt từng bị nghi ngờ giới tính vì tập "môn của phái nữ"

Ở tuổi 25, Nguyễn Thành Nam (SN 1998, ở Đông Anh, Hà Nội) sở hữu loạt thành tích khủng khi giành ngôi vị quán quân Giải vô địch Yoga quốc gia năm 2022 cùng hàng loạt huy chương danh giá khác.

Tính đến nay, Thành Nam đã có hơn 10 năm tập luyện và giảng dạy yoga. Trong suốt hành trình ấy, chàng trai trẻ phải vượt qua không ít định kiến, khó khăn để gắn bó với bộ môn bị nhiều người gắn mác "môn của phái yếu".

Thành Nam đến với yoga như một lẽ tự nhiên khi có mẹ là giáo viên giảng dạy yoga kỳ cựu. Anh nhớ lại: "Khi còn nhỏ, tôi không mấy hứng thú với bộ môn này. Tuy nhiên, những lần theo mẹ đến lớp dạy, tôi như ngấm dần những lợi ích tuyệt vời của yoga. Sau đó tôi tò mò tập thử".

Trước khi đến với yoga, Nam có thể trạng khá gầy yếu, liên tục bị ốm vặt khi thay đổi thời tiết, phải uống thuốc thường xuyên. Khi mới tập, anh liên tục bị đứt hơi, cơ tương đối cứng.

Khi nâng dần trình độ, Nam dễ chán nản mỗi lần gặp những động tác khó. Cậu bé Nam lúc đó chỉ muốn bỏ dở ra về. Lúc ấy, mẹ cùng những học viên trong lớp lại động viên Nam bình tâm, hít thở sâu và thử tập lại một lần nữa.

Cứ như vậy, Nam dần làm quen với các bài tập từ dễ đến khó và vượt qua được những giới hạn của bản thân. Thể trạng ngày một cải thiện, anh không còn bị ốm vặt, cân nặng chiều cao phát triển cân đối, hoàn toàn khỏi hẳn chứng đau vai gáy do ngồi học tập, xem tivi sai cách.

Ngoài thời gian tập thường xuyên trên lớp, Nam còn được "cô giáo mẹ" chỉ dạy thêm tại nhà. Nhờ sự bền bỉ và kiên trì, lên cấp 3, anh đã đi trợ giảng cùng mẹ và tham gia dạy các lớp yoga cộng đồng.

Khi tập yoga, Thành Nam thấy cơ thể có sự chuyển biến rõ rệt, không còn ốm vặt, hết đau mỏi cổ vai gáy, thể trạng phát triển cân đối.

Dù rất yêu mến yoga nhưng thời điểm đó Thành Nam nghĩ, bản thân vẫn phải có một cái nghề tử tế để đảm bảo cho cuộc sống sau này. Vậy nên, song song với việc luyện tập, giảng dạy yoga, Nam vẫn phải đảm bảo việc học ở trường.

Thành Nam sau đó thi đỗ vào Đại học Công Nghiệp Hà Nội. Áp lực học tập của một sinh viên đại học khiến Nam đôi khi nghĩ đến việc chỉ lựa chọn một trong hai. Đặc biệt vào những kỳ thi, thấy chúng bạn học ngày học đêm, anh không muốn mình bị bỏ lại phía sau.

Nhưng tinh thần của yoga đã truyền cho anh sự bền bỉ. Sáng mỗi ngày, chàng trai trẻ dậy từ 4h30 chuẩn bị cho các lớp yoga buổi sáng. Khi các chị em ra về cũng là lúc Nam tất tưởi đến trường.

Nhà cách trường gần 30km nhưng ngày nào, Nam cũng cố gắng đến lớp đúng giờ để không lỡ dở việc học. Không chỉ có thế, Nam còn tham gia tập luyện ở nhiều lớp với nhiều huấn luyện khác nhau để nâng cao trình độ, học để lấy chứng chỉ huấn luyện viên...

Thời gian đó, Nam còn tranh thủ nhận các lớp sau giờ học ở khu vực Nhổn (quận Nam Từ Liêm) để tiện một công đôi việc, vừa đi học vừa đi làm huấn luyện viên yoga.

Thành Nam đến với yoga từ năm lớp 8 khi những bạn đồng trang lứa chỉ yêu thích các môn sôi nổi như bóng đá, bóng chuyền, chạy… Trong suốt hành trình của mình, không ít lần, anh gặp phải những ánh mắt nghi hoặc, thắc mắc "sao con trai lại đi tập luyện môn của phái nữ".

"Có lần, khi tôi tập luyện ở một trung tâm gần trường đại học, có người đã hỏi thẳng phải chăng tôi là người đồng giới. Họ nghi ngờ giới tính của tôi vì cho rằng, chỉ có chị em phụ nữ mới đi tập yoga.

Thông thường ở các phòng tập, tỷ lệ các chị em chiếm tới 99%, trừ các thầy Ấn Độ hay thầy dạy người Việt chỉ có mình tôi là nam", kiện tướng yoga Việt Nam nhớ lại.

Mỗi lần nghe thấy những lời bàn tán, Nam thường bỏ ngoài tai bởi anh học được từ yoga cách rèn luyện thân tâm trí, không sân hận trước những thị phi ở đời.

Anh luôn khẳng định rằng, yoga không dành riêng cho giới nữ mà dành cho tất cả mọi người

Tính đến nay, Nguyễn Thành Nam đã giành được gần 20 huy chương cấp quốc gia và danh hiệu các loại. Trong đó, có 2 huy chương Vàng Giải vô địch Các Câu lạc bộ Yoga Quốc Gia lần I tại Thanh Hóa, 7 huy chương Vàng Giải vô địch Yoga Quốc Gia lần IV tại Ninh Thuận, nhận Cúp Vàng Kiện tướng Yoga Việt Nam của Liên Đoàn Yoga Việt Nam…

Nam giành nhiều huy chương vàng trong Giải vô địch các CLB yoga Quốc gia.

Chia sẻ về lợi ích của yoga, kiện tướng yoga Việt Nam nhấn mạnh: Mỗi môn thể thao có những lợi ích khác nhau. Yoga là môn trung hòa của rất nhiều bộ môn khác, tác động toàn diện đến cơ thể và tâm trí.

Nhiều người nhìn vào có thể đánh giá yoga là môn nhẹ nhàng nhưng khi tập rồi sẽ thấy nhiều động tác trong yoga đòi hỏi nội lực rất lớn, nhất là các động tác yêu cầu sự thăng bằng…

Theo anh Nguyễn Thành Nam, không chỉ tác động về sức khỏe, yoga còn giúp con người thay đổi về suy nghĩ, hành động trong cuộc sống.

"Tôi từng dạy cho một học viên nữ. Chị này tính tình khá nóng nảy, thường hay mắng chửi con cái. Bất cứ mâu thuẫn nhỏ nào trong cuộc sống hàng ngày cũng dễ khiến chị bực tức, cãi nhau với chồng.

Tuy nhiên, sau khi tập yoga, chị ấy có sự thay đổi rất lớn. Tôi hướng dẫn chị mỗi lần nóng giận hãy ngồi thiền, tĩnh lặng, tập trung vào hơi thở để điều chỉnh huyết áp, nhịp tim…

Ngoài học viên trên, nhiều người khác cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt về sức khỏe. Họ đều nhận xét, yoga có thể giúp họ chữa được bệnh mà không cần dùng tới thuốc. Nhiều cô chú còn nói cảm thấy tiếc khi không đến với yoga sớm hơn", anh Nguyễn Thành Nam chia sẻ.

Học viên của anh Nguyễn Thành Nam - chị Tuyết Trinh giữ được vóc dáng, nhan sắc nhờ tập yoga.

Theo học cùng kiện tướng yoga 4 năm nay, chị Tuyết Trinh (40 tuổi, ở Đông Anh) chia sẻ: "Nam là người truyền năng lượng rất tích cực cho học viên. Nhờ luyện tập yoga chị giữ gìn được nhan sắc, vóc dáng dù đã 40 tuổi".

Trở thành kiện tướng yoga Việt Nam, Nguyễn Thành Nam càng có thêm động lực truyền cảm hứng luyện tập yoga tới cộng đồng. Anh hiện đang cùng mẹ điều hành một trung tâm tập luyện yoga ở Đông Anh.

Mỗi ngày có thể giúp nhiều người ở đủ mọi lứa tuổi từ các em nhỏ đến những người trẻ hoặc các bậc cao niên luyện tập sức khỏe là niềm vui với kiện tướng 25 tuổi.

Anh Nguyễn Thành Nam chia sẻ: "Yoga đang ngày một được ưa chuộng bởi những lợi ích "vàng" mà nó đem lại cho sức khỏe. Tập yoga giúp mỗi người có một hơi thở tốt, tâm trí thư giãn, khí huyết lưu thông.

Yoga còn giúp sắc vóc săn chắc, dẻo dai, giúp phòng chống và hỗ trợ điều trị các bệnh về cơ xương khớp, tim mạch... Đặc biệt, tập yoga giúp mỗi người biết ơn cơ thể và trân trọng sức khỏe, dần hình thành những thói quen lành mạnh tốt cho bản thân".

Đến với yoga nhờ được truyền cảm hứng từ mẹ và mong muốn được cải thiện sức khỏe nhưng Thành Nam không ngờ có thể nhận về nhiều hơn thế.

Chính vì vậy, anh xác định sẽ gắn bó với yoga và mong muốn lan tỏa được giá trị tốt đẹp của yoga đến với nhiều người hơn.

Nội dung: Phạm Hồng Hạnh - Toàn Vũ

