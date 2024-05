Toàn cảnh 5 tòa nhà kết nối trực tiếp với tuyến metro số 1 ở TPHCM

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có tổng chiều dài gần 20km với 14 nhà ga. Trong đó, đoạn đi trên cao hơn 17km với 11 nhà ga, đoạn đi ngầm gần 3km với 3 nhà ga.

Tuyến được định hướng kéo dài từ ga Suối Tiên (TPHCM) đến tỉnh Bình Dương và Đồng Nai trong tương lai.

Theo quy hoạch, 5 tòa nhà được kết nối trực tiếp với tuyến metro số 1 gồm dự án khu tứ giác Bến Thành (The Spirit of Saigon), UnionSquare Tower, VPBank Tower, Marina Central Tower và Vinhomes Golden River trong Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son.

Dự án The Spirit of Saigon theo quy hoạch được đấu nối trực tiếp với nhà ga Trung tâm Bến Thành, do chủ đầu tư Công ty TNHH Saigon Glory thực hiện. Tuy nhiên, dự án đã bị tạm ngưng thi công nhiều tháng nay.

The Spirit of Saigon có vị trí vô cùng đắc địa, sở hữu 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính (quận 1), đối diện chợ Bến Thành, giá nhà đất xung quanh giao dịch vài trăm triệu đồng đến gần tỷ đồng/m2.

Tầng hầm của dự án Union Square Tower được kết nối trực tiếp với Ga Nhà hát thành phố, cùng với lối xuống tại Công viên Lam Sơn và các lối khác giáp mặt đường Pasteur.

Tòa nhà này đậm phong cách kiến trúc Pháp, cao 6 tầng, là trung tâm thương mại cao cấp tại TPHCM với 4 mặt tiền Đồng Khởi - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn, đối diện UBND TPHCM.

Một dự án khác là VPBank Tower cũng được kết nối với ga Ba Son thông qua lối lên xuống trên vỉa hè cận tòa nhà. Sở hữu vị trí đắc địa trên đường Tôn Đức Thắng, ngay trung tâm hành chính và kinh tế của TPHCM, nằm kề bên sông Sài Gòn, tòa nhà văn phòng cao cấp này có quy mô 26 tầng nổi và 5 tầng hầm.

Ga Ba Son cũng kết nối với Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son với 2 lối lên xuống ở 2 điểm dự án gồm Marina Central Tower và Vinhomes Golden River.

Trong đó, Marina Central Tower có 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, nằm cạnh cầu Ba Son và giáp các tòa tháp căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott tại Grand Marina Saigon. Vừa qua, dự án này cũng vừa được cất nóc và dự kiến khai trương vào năm 2025.

Tòa tháp văn phòng, trung tâm thương mại Marina Central Tower cũng là dự án đầu tiên của TPHCM kết nối tầng hầm vào ga metro số 1.

Còn Vinhomes Golden River cũng được kết nối với tuyến metro số 1 thông qua ga Ba Son. Dự án có mặt tiền trải dọc sông Sài Gòn và đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo kế hoạch, tuyến metro số 1 sẽ được vận hành vào tháng 7 năm nay sau 12 năm xây dựng. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất, dự án sẽ phải lùi thời gian vận hành khai thác thử sang tháng 10 và sẽ kéo dài khoảng 2 tháng. Nguyên nhân do các vướng mắc liên quan đến nhà thầu và tư vấn chung khiến công tác đào tạo bị kéo dài.

Ảnh: Trịnh Nguyễn, Hải Long