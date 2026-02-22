Tạt xăng đốt, rượt chém người mùng 1 Tết: Hành vi côn đồ, tội chồng tội?

Như Dân trí thông tin, ngày 17/2 (mùng 1 Tết), Nguyễn Văn Biển (35 tuổi) và anh Nguyễn Thanh Hiền (37 tuổi, cùng quê Cần Thơ) hẹn nhau nói chuyện tại khu vực phường Hố Nai (Đồng Nai) để giải quyết vấn đề tiền bạc liên quan tới công việc làm ăn chung.

Nguyễn Văn Biển (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Do không thể tìm tiếng nói chung, Biển lấy chai xăng tạt vào người anh Hiền rồi dùng bật lửa đốt. Khi anh Hiền bỏ chạy, Biển tiếp tục dùng dao truy sát, chém 2 nhát vào người nạn nhân trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc khiến anh Hiền bị trọng thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra hành vi Giết người.

Với hàng loạt hành vi như trên, Biển có thể đối diện chế tài xử lý ra sao theo quy định pháp luật?

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận đây là sự việc hết sức đáng tiếc khi các bên không thể giải quyết mâu thuẫn dân sự dẫn tới sự việc bị "hình sự hóa". Tuy nhiên, dù với bất cứ nguyên nhân nào, mọi hành vi cố ý xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng người khác đều là vi phạm pháp luật và cần bị xử lý nghiêm theo quy định.

Bình luận dưới góc độ pháp lý, luật sư cho biết hành vi tạt xăng, châm lửa đốt người khác là hành động hết sức nguy hiểm. Một người trưởng thành, có đầy đủ nhận thức phải ý thức được đây là hành động có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về tính mạng con người và có thể bị xử lý về tội Giết người.

Trong vụ việc này, xét về hành vi, việc công an tạm giữ nghi phạm để điều tra hành vi Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 là hoàn toàn có căn cứ. Dù hậu quả chết người chưa xảy ra nhưng đó là sự kiện nằm ngoài ý chí chủ quan của Biển, không phải căn cứ để miễn trách nhiệm hình sự đối với nghi phạm.

Tuy nhiên, việc nạn nhân chưa tử vong dẫn tới hành vi của đối tượng thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Theo Điều 57 Bộ luật Hình sự 2015, đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm. Nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.

Như vậy, nếu bị điều tra, truy tố, xét xử về tội Giết người, khung hình phạt cao nhất các cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng với đối tượng về tội danh này là phạt tù 20 năm.

Khu vực xảy ra sự việc (Ảnh cắt từ clip).

Ngoài hành vi tạt xăng đốt người nêu trên, cơ quan điều tra sẽ đồng thời làm rõ hành vi cầm dao rượt đuổi, chém 2 nhát vào người nạn nhân.

Theo đó, nếu nhát chém nhắm vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể nạn nhân như vùng đầu, cổ, ngực, đây là một hành vi có thể cùng bị xem xét trách nhiệm về tội Giết người. Nếu nhát chém vào các vị trí khác, tùy thuộc mức độ tổn hại sức khỏe của nạn nhân do nhát chém gây ra, công an có thể xử lý thêm đối tượng về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.