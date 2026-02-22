Nổ mìn mùng 2 Tết: Nghi phạm tử vong, vụ án có thể diễn biến ra sao?

Như Dân trí thông tin, tối 18/2 (mùng 2 Tết), một vụ nổ lớn do vật liệu nổ xảy ra tại nhà ông L.T.H. (52 tuổi, ở phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) khiến 10 người bị thương nặng. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Kiều Văn Thanh (54 tuổi, em rể ông H.). Nghi phạm sau đó được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại một kho xăng dầu thuộc tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra theo quy định.

Với việc nghi phạm gây án đã tử vong, nhiều độc giả thắc mắc vụ án sẽ diễn biến ra sao? Những vấn đề nào sẽ tiếp tục được lực lượng chức năng xác minh làm rõ?

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Bình luận dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, một trong các căn cứ để không khởi tố vụ án hình sự là "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết", trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác.

Còn theo khoản 1 Điều 230 Bộ luật này, nếu vụ án hình sự thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 157, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

Như vậy, dưới góc độ tố tụng hình sự, nếu người phạm tội đã chết thì cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án hình sự còn nếu đã khởi tố vụ án hình sự thì sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Tuy nhiên, đối với trường hợp này, việc nghi phạm đã chết không đồng nghĩa với việc vụ án sẽ nhanh chóng khép lại.

"Ngoài trách nhiệm của nghi phạm Thanh, hàng loạt vấn đề pháp lý khác sẽ được cơ quan điều tra làm rõ như Thanh có phải nghi phạm duy nhất trong vụ án hay không; có yếu tố đồng phạm, tạo điều kiện về vật chất (VD: cung cấp chất nổ để thực hiện hành vi giết người, hỗ trợ chế tạo chất nổ để giết người...) hoặc tinh thần (VD: xúi giục, kích động giết người, cung cấp thông tin về giờ giấc sinh hoạt, tụ tập của gia đình để thực hiện hành vi...) hay không; nguồn gốc mìn nổ là từ đâu, có dấu hiệu của việc tàng trữ, mua bán, chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ hay không...

Từ hàng loạt vấn đề trên, công an sẽ xác định hai vấn đề mấu chốt, đó là Thanh có phải đối tượng trực tiếp phạm tội hay không và có hay không dấu hiệu đồng phạm hoặc vi phạm pháp luật hình sự về các tội danh khác trong vụ án", luật sư bình luận.

Nếu kết quả xác minh cho thấy Thanh là nghi phạm duy nhất, vụ án có thể được đình chỉ điều tra còn nếu có yếu tố đồng phạm hay dấu hiệu của các tội danh khác, cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra một phần vụ án đối với phần trách nhiệm pháp lý của Thanh. Đối với các dấu hiệu phạm tội còn lại, việc xác minh, điều tra sẽ được tiếp tục thực hiện theo quy định.