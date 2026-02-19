Đỗ ô tô chắn ngõ, điều thêm xe khóa đuôi còn khoe nhiều xe, công an là bạn

Ngày 18/2 (mùng 2 Tết), mạng xã hội lan truyền bài viết kèm video phản ánh việc một gia đình đi chúc Tết bị chặn xe giữa ngõ, gây xôn xao dư luận.

Theo anh P.A.T. (SN 1997, quê Hà Tĩnh), khoảng 10h20 ngày mùng 2 Tết, anh cùng người thân đến chúc Tết họ hàng tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

Chiếc xe màu đen của anh T. không thể di chuyển vì gặp phương tiện đỗ giữa ngõ nhỏ (Ảnh: Văn Nguyễn).

Khi rẽ vào ngõ 71 đường Quang Lĩnh, anh phát hiện một ô tô hiệu Toyota màu trắng đỗ chiếm quá nửa mặt đường, khiến phương tiện không thể tiếp tục di chuyển.

Anh T. cho biết đã xuống xe tìm thông tin liên hệ chủ phương tiện nhưng không thấy nên bấm còi để báo hiệu. Ít phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện và nhận là chủ xe.

Theo phản ánh của anh T., khi được đề nghị di chuyển xe gọn vào lề để các phương tiện khác đi qua do ngõ nhỏ, người đàn ông này cho rằng khu vực trên được phép đỗ xe. Người này buông lời lẽ thách thức, nói rằng "ai cẩu được cứ cẩu", đồng thời khẳng định việc đỗ xe tại đây cả ngày là bình thường.

Người đàn ông còn điều khiển thêm một xe Ford đỗ phía sau nhằm "khóa đuôi" ô tô của anh T. (Ảnh: Văn Nguyễn).

Chưa dừng lại, ít phút sau, người đàn ông trên còn điều khiển thêm một xe Ford đỗ phía sau, chặn lối ra, khiến xe của anh T. bị kẹp hai đầu, không thể tiến hoặc lùi. Người này sau đó khóa cửa và rời đi. Trước tình huống này, anh T. buộc phải liên hệ cơ quan chức năng để trình báo.

Nhận tin báo, Công an phường Trần Phú có mặt tại hiện trường để ghi nhận và xử lý vụ việc. Theo nội dung video được chia sẻ, dù lực lượng chức năng tuyên truyền và đề nghị di chuyển xe, người đàn ông trên vẫn không hợp tác, cho rằng "phạt 100 triệu đồng cũng không sao".

“Anh đỗ đến mai cũng được, công an hầu như là bạn anh… Một xe trước, một xe sau, anh đỗ mãi. Xe anh nhiều mà, 5-6 con”, người này nói trong video.

Đến khoảng 13h20 cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Trần Phú yêu cầu di dời chiếc xe trắng đang chặn đầu để anh T. điều khiển ô tô của mình tiếp tục hành trình.

Lực lượng công an xuất hiện để giải quyết vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

"Xe tôi bị mắc kẹt hơn 3 tiếng, rất may lãnh đạo Công an phường Trần Phú đến xử lý, tôi mới ra được khỏi khu vực trên. Vị lãnh đạo cũng cho biết thêm sau kỳ nghỉ Tết sẽ mời tôi đến tường trình lại, để xem xét, xử lý sự việc trên theo đúng quy định của pháp luật", anh T. chia sẻ thêm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Trần Phú xác nhận đơn vị đã vào cuộc xử lý vụ việc nêu trên.

Hiện, thông tin kèm hình ảnh và video về vụ việc thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Phần lớn ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi "khóa đầu, khóa đuôi" xe người khác của người đàn ông nêu trên.