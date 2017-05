Triều Tiên dọa tấn công Nhật Bản vì kích động khủng hoảng khu vực

Các tàu hải quân của Nhật Bản và Mỹ hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson (giữa) hôm 28/4 (Ảnh: Reuters)

“Trước hết, Nhật Bản - căn cứ hỗ trợ cho các chuyến bay, các tàu thuyền cũng như các công tác hậu cần của lực lượng (quân đội) Mỹ - sẽ bị bao trùm trong những đám mây phóng xạ nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra trên bán đảo Triều Tiên”, Yonhap trích một đoạn trong bài bình luận có tiêu đề “Hành vi bất cẩn dẫn tới sự hủy diệt của Nhật Bản” được đăng trên Rodong Sinmun, nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, hôm nay 2/5.

Báo Triều Tiên cho biết đối với quân đội Triều Tiên, lực lượng thậm chí có thể đưa cả Mỹ vào trong tầm ngắm, một cuộc tấn công nhằm vào Nhật Bản chỉ là “chuyện dễ như trở bàn tay”.

“Không chỉ những kẻ đang mưu đồ làm hại chúng ta, mà ngay cả những kẻ ủng hộ cho mưu đồ đó cũng không thể an toàn nếu có bất kỳ cuộc chiến nào xảy ra”, bài bình luận cho biết.

Cũng theo bài bình luận, bán đảo Triều Tiên đang ở ngưỡng cửa của một cuộc chiến tranh hạt nhân và Nhật Bản đang góp phần “đổ thêm dầu vào lửa”, khiến tình hình càng trở nên căng thẳng hơn. Theo đó, báo Triều Tiên đã lấy hai dẫn chứng để chứng minh cho nhận định của mình.

Thứ nhất là các cuộc tập trận quân sự chung giữa lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản với biên đội tàu chiến do tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ dẫn đầu gần đây. Thứ hai là việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bất ngờ cắt ngắn chuyến công du châu Âu của mình so với lịch trình ban đầu và phía Bình Nhưỡng cho rằng việc cắt giảm này là do tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

“Rõ ràng việc Nhật Bản kích động một cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên là nhằm đẩy mạnh mục đích của nước này là quân sự hóa và tái chiếm bán đảo”, báo Rodong Sinmun nhấn mạnh, đồng thời khuyên Nhật Bản nên hành xử cẩn trọng thông qua việc giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình.

Thành Đạt

Theo Yonhap