Ông Zelensky lên tiếng về cuộc gặp sắp diễn ra của Tổng thống Nga - Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Anadolu).

“Ukraine không ngại tham gia các cuộc gặp và kỳ vọng phía Nga cũng sẽ thể hiện cách tiếp cận tương tự. Đã đến lúc chấm dứt xung đột”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài đăng trên Telegram hôm 7/8.

Ông Zelensky cho biết thêm, ông đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Đức Friedrich Merz để thảo luận về khả năng chấm dứt chiến sự Ukraine - Nga, hướng tới một “nền hòa bình xứng đáng” mà theo ông sẽ “định hình các điều kiện an ninh cho châu Âu trong nhiều thập niên tới”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho hay ông đã có cuộc thảo luận trước đó một ngày xoay quanh “các hình thức tổ chức hội nghị thượng đỉnh vì hòa bình trong thời gian tới”, trong đó có hai khuôn khổ song phương và một khuôn khổ 3 bên.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Điện Kremlin xác nhận đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong những ngày tới.

Trợ lý cấp cao của Điện Kremlin, ông Yury Ushakov cho biết 2 bên đã đạt được thỏa thuận và bắt đầu công tác chuẩn bị cho cuộc gặp.

Theo ông Ushakov, khó có thể nói quá trình chuẩn bị này sẽ mất bao lâu, nhưng mục tiêu là cuộc gặp sẽ diễn ra vào tuần tới. Ông nói thêm, địa điểm tổ chức cuộc gặp đã được thống nhất và sẽ được công bố sau.

Tổng thống Putin hôm nay cho hay, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) là một trong những địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp.

Về cuộc gặp tiềm năng với Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Putin cho biết ông không phản đối việc tổ chức một cuộc gặp như vậy, song nhấn mạnh rằng cần phải có các điều kiện phù hợp để điều đó có thể diễn ra.

"Tôi đã nhiều lần khẳng định rằng về tổng thể, tôi không có gì phản đối. Việc đó là có thể. Tuy nhiên, cần phải tạo ra một số điều kiện nhất định để cuộc gặp có thể diễn ra. Đáng tiếc là hiện vẫn còn một chặng đường dài phía trước để thiết lập những điều kiện đó", ông nói thêm.

Kế hoạch về cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Nga và Mỹ được thống nhất tại cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 6/8. Theo quan chức Điện Kremlin, Đặc phái viên Mỹ cũng đề xuất ý tưởng về một cuộc gặp 3 bên với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng Moscow từ chối bình luận về vấn đề này.

Ông Kirill Dmitriev, cố vấn kinh tế của Tổng thống Putin và là nhân vật chủ chốt trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ Nga - Mỹ, nhận định cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có thể trở thành “sự kiện mang tính lịch sử”. “Đối thoại sẽ chiến thắng”, ông nhấn mạnh.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump đã nỗ lực thiệ hiện cam kết về việc nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Về phần mình, Nga bày tỏ mong muốn giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây ra xung đột, đồng thời phản đối bất kỳ kịch bản nào khiến chiến sự bị đóng băng trong trạng thái hiện tại. Tổng thống Putin nhiều lần khẳng định rằng chính phủ của ông vẫn ưu tiên các giải pháp hòa bình để đạt được mục tiêu.

Trong khi đó, Kiev tiếp tục bác bỏ các đề xuất của Nga, trong đó có đề xuất liên quan đến lãnh thổ và kế hoạch gia nhập NATO.