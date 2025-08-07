Lực lượng đổ bộ đường không Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: Reuters).

Ông Zelensky đến Sumy, thăm đơn vị Ukraine đầu tiên tiến vào Kursk

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm sở chỉ huy của Trung đoàn xung kích độc lập số 225 tại tỉnh Sumy. Đây chính là đơn vị đầu tiên tiến vào lãnh thổ tỉnh Kursk của Nga năm ngoái.

Theo Tổng thống Zelensky, binh sĩ thuộc Trung đoàn 225 là những người đầu tiên tiến vào lãnh thổ vùng Kursk năm ngoái và bắt giữ một số quân nhân Nga, bổ sung đáng kể cho quỹ trao đổi tù binh.

Ông nói: "Tôi đã nói chuyện với các chỉ huy. Có báo cáo về việc giành lại Andreevka và Kondratovka ở tỉnh Sumy, các nỗ lực phản công của Nga, và nhưng bước tiếp theo của chúng tôi".

Trung đoàn trưởng đã đề nghị mở rộng đơn vị lên cấp lữ đoàn, ông Zelensky hứa sẽ thảo luận vấn đề này với Tổng tư lệnh Alexander Syrsky.

Tổng thống cảm ơn quân đội về kết quả của chiến dịch Kursk, trao tặng huân chương cho các binh sĩ và vinh danh những người đã thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr trao tặng huân chương cho các binh sĩ có thành tích chiến đấu trong chiến dịch Kursk (Ảnh: Ukrainska Pravda).

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ luôn biết ơn sự phục vụ của các bạn đối với Ukraine. Và chúng tôi sẽ luôn tưởng nhớ tất cả những người đã ngã xuống vì đất nước".

Theo Tướng Syrsky, các đơn vị phòng thủ vẫn tiếp tục hiện diện trên lãnh thổ Nga: "Quân đội Ukraine vẫn duy trì sự hiện diện trên lãnh thổ quận Glushkovsky thuộc vùng Kursk, ngăn chặn một phần nhóm tấn công của Nga. Giống như một năm trước, chúng tôi đang hành động. Chúng tôi đang hạ gục đối phương, giữ vững biên giới để bảo vệ Ukraine và giành được một nền hòa bình công bằng".

Nga tập trung tấn công Rodynske, gần Pokrovsk

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đang huy động lực lượng mạnh mẽ tấn công vào khu vực Liman. Các nguồn tin Ukraine xác nhận lực lượng Moscow đã giành thêm được lãnh thổ ở rừng Kremenaya. Đồng thời, ở phía bắc thành phố, RFAF cũng đang tiến gần hơn đến Shandryholove.

Trong chiến dịch bao vây Pokrovsk, các cuộc tấn công của lực lượng Moscow tiếp tục tập trung vào Rodynske. Các nguồn tin ủng hộ Kiev xác nhận rằng bộ binh Nga đang ở ngoại ô thị trấn. Việc chiếm được khu định cư này sẽ mang lại cho RFAF những lựa chọn mới trên đường tiến tới Pokrovsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman và Siversk ngày 6/8. Trong đó, Moscow phát động tấn công từ nhiều hướng, đánh sập nhiều điểm trên phòng tuyến Kiev (Ảnh: Military Summary).

Nga bao vây lực lượng Ukraine ở nam Konstantinovka

Theo kênh Readovka, quân đội Nga chính thức bao vây hoàn toàn lực lượng Kiev ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk trên khu vực phía nam mặt trận Konstantinovka.

Cụ thể, RFAF đã vây hãm được các đơn vị đối phương đồn trú ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk tại các làng Kleban-Byk, Katerinovka và phía bắc làng Shcherbinovka. Họ đạt được kết quả này sau khi dập tắt được sự kháng cự của quân đội Ukraine (AFU) tại Yablonovka và phía bắc làng Aleksandro-Kalinovo. Tuyến đường rút lui của lực lượng Kiev tại cánh tây về phía bắc hướng tới Konstantinovka không còn tồn tại.

Gần như đồng thời, quân đội Nga cũng đã chặn đường rút lui lên phía bắc của đối phương ở cánh đông. Họ tấn công từ khu vực mỏ Matrona Moskovskaya và sau khi vượt qua bờ kè đường sắt, đã cắt đứt tuyến đường nông thôn đi về phía bắc đến Konstantinovka qua Pleshcheyevka. Như vậy, lối thoát cho tất cả các đơn vị Kiev không kịp rút lui đã bị đóng sập hoàn toàn.

Ước tính, trong trường hợp nhiều nhất, số lượng quân Ukraine bị bao vây sẽ không vượt quá một tiểu đoàn, tức là 300-400 người. Vấn đề là AFU cố tình giữ các hành lang thoát hiểm theo hướng Konstantinovka ở cả hai bên hồ chứa Kleban-Byk càng lâu càng tốt để càng nhiều binh sĩ có thể thoát ra.

Tiếp theo Bộ chỉ huy Kiev có thể làm gì? Nhiều khả năng họ sẽ không lãng phí lực lượng để mở "đường máu" cho các đơn vị bị bao vây thoát ra bởi có nguy cơ cao là tổn thất sẽ vượt quá số lượng người cần được giải tỏa. Do đó, những binh sĩ bị mắc kẹt phải tự cứu mình.

Các đơn vị Ukraine bị bao vây đứng trước những lựa chọn sau: kháng cự đến cùng hoặc đầu hàng. Tuy nhiên, họ cũng có thể đột phá dọc theo bờ tây hồ chứa nơi có một phần là rừng rậm và đầm lầy, vì vậy cơ hội chính thức để vượt qua là có, nhưng rất thấp.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại hồ Kleban-Byk, phía nam Konstantinovka ngày 6/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ khép vòng vây đối với lực lượng Kiev ở phía nam hồ (Ảnh: Readovka).

Kênh AMK Mapping xác nhận quân đội Nga đã đột phá từ mỏ St. Matrona, cắt đứt tuyến đường sắt đến Shcherbynivka và coi như đã cô lập hoàn toàn lực lượng đối phương trong khu vực phía nam hồ Kleban-Byk.

Tất cả quân tiếp viện của Ukraine đến các làng Shcherbynivka, Katerynivka và Kleban-Byk đều đi qua một tuyến đường chạy dọc theo con đập ở rìa phía đông của hồ chứa nhưng nơi đây liên tục bị máy bay không người lái FPV và pháo binh Nga nhắm tới.

Lực lượng Moscow cũng đang gây áp lực lên các rìa của điểm nhô ra, nơi họ đã xâm nhập vào Katerynivka, gần như chiếm được Shcherbynivka và đẩy đối phương ra khỏi vùng ngoại ô phía bắc Toretsk.

Trên hướng Konstantinovka, RFAF tiếp tục tiến công và hoàn tất việc chiếm giữ thành phố Toretsk, tiến công ở hai khu vực. Ở phía tây nam, họ tiếp tục các hoạt động truy quét tại Shcherbynivka. Sau khi chiếm được phần phía nam và trung tâm làng, họ tiến vào phía bắc và bắt đầu kiểm soát khu vực đường sắt.

Quân đội Nga đã chiếm được hầu hết phần còn lại của khu định cư, bao gồm cả trường học địa phương. Họ cũng có thể kiểm soát các vị trí còn lại trong vòng vây phía tây Shcherbynivka nhờ những tiến triển bên trong làng.

Xa hơn về phía đông, RFAF đã giải tỏa các vị trí còn lại ở phía tây Toretsk sau khi những binh sĩ Ukraine cuối cùng rút khỏi thành phố và chiếm được phần còn lại của rừng Toretsk liền kề.

Ở phía đông bắc, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía tây bắc Dyliivka và thiết lập quyền kiểm soát các vị trí tại 4 hàng cây khác nhau trên các cao điểm chiến thuật.

Ngoài ra, ở phía tây, quân đội Nga đã tiến vào được phía tây Katerynivka, mặc dù chưa rõ liệu có vị trí nào được thiết lập hay không. Tổng diện tích mà RFAF mới giành được là khoảng 8,27km2.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại nam Konstantinovka ngày 6/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, những khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, tiến tới khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev ở khu vực hồ chưa Kleban-Byk (Ảnh: AMK Mapping).

Giao tranh dữ dội trên toàn bộ hướng Liman

Kênh RVvoenkor đưa tin, lực lượng Kiev đang bị đe dọa bởi ở một hướng mới khi RFAF đang tiến quân gần như trên toàn mặt trận Liman.

"Quân Nga xâm nhập sâu vào khu rừng Serebryansky,... một số đơn vị AFU có thể bị bao vây chiến thuật. Tình hình rất khó khăn", các nhà phân tích quân sự Ukraine cho biết.

Sau khi chiếm giữ Torskoye, lực lượng Moscow đang mở rộng vùng kiểm soát và củng cố lực lượng trong khu vực. Trong khi ở Zarechnoye, vùng xám đã áp sát ngôi làng. Nhiều khả năng quân đội Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công toàn diện vào khu định cư. Tại Kolodez, tình hình của AFU cũng rất khó khăn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 6/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu trắng là nơi họ vừa giành được và đang tiếp tục tấn công theo mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkor).

Kênh AMK Mapping xác nhận, RFAF tiếp tục mở rộng vùng khiểm soát xung quanh Torskoye, chiếm giữ các vị trí chủ chốt ở nhiều khu vực.

Ở phía nam, họ tiếp tục tiến qua khu vực tây bắc của rừng Serebryansky và đột nhập vào khu vực phía nam Torskoye, chiếm được các tòa nhà nông nghiệp ở ngoại ô, và các vị trí trong các ngôi nhà trên và xung quanh đường Tsentralna và Radhospna.

Ở phía bắc, lực lượng Moscow tiếp tục tiến qua khu dân cư phía bắc, chiếm thêm các vị trí trên và xung quanh đường Pivnichna.

AFU chủ yếu hiện diện ở Torskoye ở khu vực trung tâm và trại cá ở cực bắc. Vùng xám khá rộng, với cả hai bên thường xuyên hoạt động theo nhóm nhỏ gồm 2-3 người mà không có chiến tuyến vững chắc. Tổng cộng RFAF đã giành thêm được 4,95km2.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại nam Liman ngày 6/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, những khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Quân Nga hiện diện ở Sobolevka, ngoại ô Kupyansk

Kênh ZOV Military cho biết, những hình ảnh đầu tiên về sự hiện diện của binh sĩ Nga tại làng Sobolevka - ngoại ô Kupyansk - đã xuất hiện. Như vậy, thành phố đã bị bao vây 3 mặt.

Bộ Quốc phòng Nga chính thức tuyên bố thiết lập quyền kiểm soát đối với các làng Radkovka, Moskovka và Sobolevka, đồng nghĩa với việc bao vây Kupyansk từ phía tây.

Ở mặt trận phía bắc Kupyansk, RFAF tiếp tục tiến sâu hơn vào thành phố, cố gắng tiếp cận các khu chung cư trung tâm ở bờ tây sông Oskil.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 6/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu đỏ là nơi họ mới chiếm được, hình thành vòng vây 3 mặt đối với thành phố (Ảnh: ZOV Military).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 113 cuộc giao tranh trên mặt trận

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 6/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 113 cuộc giao tranh trên mặt trận, Moscow tiến hành 57 cuộc không kích, thả 99 quả bom dẫn đường, sử dụng 1.564 UAV cảm tử và thực hiện hơn 4.000 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng Kiev đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Siversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.

Nga tạm đóng cửa cầu Crimea

Kênh Telegram của Ban quản lý cầu Crimea rạng sáng 7/8 thông báo tạm thời dừng mọi hoạt động giao thông trên cầu Crimea.

Lúc 2h08 theo giờ địa phương, thông báo phát đi cho biết: "Chúng tôi yêu cầu những người trên cầu và trong khu vực kiểm tra giữ bình tĩnh và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên an ninh giao thông".

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến giới chức Nga tạm dừng hoạt động cây cầu huyết mạch này.