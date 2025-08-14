Những "gam màu hoà bình" sải bước đầy kiêu hãnh chuẩn bị cho đại lễ A80

“Sắc màu của hòa bình” là sự hòa quyện của muôn màu quân phục, lễ phục và trang phục truyền thống, nơi mỗi sắc áo kể một câu chuyện, mỗi bước chân vang lên nhịp tự hào, cùng vẽ nên bức tranh đoàn kết, kiên cường và khát vọng gìn giữ non sông trong ngày đại lễ của dân tộc (Ảnh: Tuấn Huy).

Khoác trên mình những bộ quân phục đặc trưng, mỗi chiến sĩ trở thành một “gam màu” riêng, mang theo dấu ấn của lực lượng mình đại diện. Sắc xanh của bộ đội và cảnh sát, sắc trắng của hải quân…, tất cả hòa quyện, tạo nên một bức tranh rực rỡ, giàu sức sống.

Đó là bức tranh của thời bình, nơi những màu sắc không chỉ đẹp về hình thức mà còn thấm đẫm giá trị lịch sử và niềm tin vào tương lai.

Giữa muôn sắc áo rực rỡ của hàng chục khối diễu binh, sắc trắng tinh khôi, nổi bật với những chiếc mũ nồi đỏ thắm của những chiến sĩ khối nữ quân nhạc Việt Nam như một điểm nhấn thanh lịch mà kiêu hãnh.

Nụ cười tươi ẩn sau nét mặt kỷ luật, ánh mắt sáng lấp lánh tự hào. Trong sắc trắng thuần khiết ấy, người ta thấy vừa nét mềm mại của người phụ nữ Việt Nam, vừa khí chất kiên cường của người lính.

Sắc trắng của Khối sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam là màu của tinh khiết và kiêu hùng, gợi hình ảnh những con tàu rẽ sóng, những người lính biển hiên ngang giữ vững chủ quyền nơi đầu sóng ngọn gió.

Khối nữ chiến sĩ Quân y sải bước trong bộ trang phục trắng rằn ri xanh nổi bật, như hòa quyện hai sắc thái: Sự thanh khiết của blouse trắng và sức mạnh bền bỉ của màu áo lính.

Trên từng bước chân đều tăm tắp, họ mang theo hình ảnh những “chiến sĩ áo trắng” vừa cứu người nơi tuyến đầu, vừa sẵn sàng sát cánh cùng đồng đội trên mọi mặt trận.

Khối nam sĩ quan Lục quân với bộ quân phục xanh chỉnh tề, từng bước chân của họ mạnh mẽ, dứt khoát, thể hiện khí phách kiên cường và tinh thần sẵn sàng bảo vệ non sông, giữ vững bình yên nơi đất liền.

Mỗi khối lực lượng mang trên mình một sứ mệnh riêng, nhưng cùng chung một nhịp bước. Từng bước chân dứt khoát, đều tăm tắp, từng ánh mắt sắc sảo, kiên định, từng động tác đánh mặt khi đi qua lễ đài đều chuẩn xác đến từng nhịp.

Sự đồng bộ ấy không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của hàng tháng trời luyện tập bền bỉ, thể hiện tinh thần kỷ luật, lòng tự hào và trách nhiệm trước Tổ quốc.

Những “bông hoa” trên trận tuyến thông tin với bộ trang phục xanh đặc trưng luôn sẵn sàng mang tín hiệu, mệnh lệnh và thông điệp vươn xa, kết nối sức mạnh toàn quân trong mọi tình huống.

Khối nữ du kích miền Nam trong trang phục truyền thống áo bà ba, quần đen, khăn rằn quấn cổ, tái hiện hình ảnh kiên trung của những người phụ nữ nơi tuyến lửa năm xưa.

Mỗi bước chân vững chãi là một dấu ấn lịch sử, gợi nhớ tinh thần bất khuất, mưu trí và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng du kích trong những năm tháng kháng chiến gian khổ.

Màn diễu binh đồng nhất của các chiến sĩ khối Tác chiến điện tử diễn ra trang nghiêm và ấn tượng, từng bước chân chắc nịch, nhịp nhàng như những nhịp sóng vô tuyến vô hình đang âm thầm bảo vệ Tổ quốc.

Màu xanh rằn ri kết hợp cùng chiếc mũ nồi xanh đặc trưng tạo nên hình ảnh đầy ấn tượng của các chiến sĩ khối nữ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, những “sứ giả” mang thông điệp hòa hợp, nhân ái của Việt Nam ra thế giới.

Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam rực rỡ trong muôn sắc màu của những bộ trang phục truyền thống, mỗi màu sắc là một nét văn hóa, một câu chuyện riêng của núi rừng, đồng bằng, biển đảo.

Từng bước chân uyển chuyển mà vững vàng, họ mang đến hình ảnh đoàn kết, kiêu hãnh và tự hào của phụ nữ các dân tộc cùng chung tay gìn giữ hòa bình và bảo vệ Tổ quốc.

Những chiến sĩ khối Cảnh sát Đặc nhiệm sải bước đầy kiêu hãnh, từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ phản ánh bản lĩnh thép và tinh thần sẵn sàng chiến đấu.

Trong bộ trang phục đặc trưng, họ như những lá chắn vững vàng, thể hiện quyết tâm bảo vệ bình yên và trật tự cho Tổ quốc.

Bộ trang phục Cảnh sát giao thông vốn đã trở nên quen thuộc, nay được các chiến sĩ khối nữ Cảnh sát giao thông khoác lên càng thêm nổi bật. Màu vàng đặc trưng rực rỡ dưới nắng và động tác bước đều uyển chuyển, tạo nên hình ảnh vừa duyên dáng vừa trang nghiêm, đại diện cho lực lượng giữ gìn trật tự, an toàn trên mọi nẻo đường Tổ quốc.

Khi tất cả hòa quyện trong từng hàng ngũ đều tăm tắp, từng bước chân kiêu hãnh đi qua lễ đài, bức tranh hòa bình ấy trở nên sống động hơn bao giờ hết. Đó là hòa bình được xây bằng mồ hôi, máu và lòng quả cảm, là niềm tự hào bất tận về một Việt Nam thống nhất, đoàn kết và vững bước vào tương lai.