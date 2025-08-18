Nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường, cầm dao dọa tài xế ở TPHCM

Ngày 18/8, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh 5 người giăng lưới, đánh cầu lông giữa đường gây cản trở giao thông. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại đường số 60, khu dân cư Văn Minh, phường Bình Trưng (phường An Phú, TP Thủ Đức cũ).

Nhóm 5 người giăng lưới, đánh cầu lông giữa đường ở phường Bình Trưng (Ảnh: Cắt từ clip).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh. T.T.T. (SN 1992, tài xế taxi công nghệ) cho biết, sáng cùng ngày, anh chở khách chạy trên đường số 60. Tại đây, anh T. bắt gặp nhóm 5 người chơi cầu lông giữa đường khiến xe anh không thể di chuyển.

Lúc này, nam tài xế lời qua tiếng lại với nhóm người nói trên. Khi tài xế hỏi nguyên nhân việc đánh cầu lông giữa lòng đường, một người trong nhóm nói đường này là đường của khu dân cư nên được phép đánh.

Thời điểm trên, anh T. tiếp tục di chuyển trả khách. Sau đó, anh quay lại vị trí trên để nói chuyện. Một người đàn ông trong nhóm chạy vào nhà cầm dao ra hăm dọa nam tài xế.

Công an phường Bình Trưng đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.