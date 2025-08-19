Tạm giam 17 thanh thiếu niên gây rối ở TPHCM

Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng. Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã bắt tạm giam 17 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can còn lại. Ngoài ra, nhiều người khác liên quan đến vụ đua xe trái phép đang được Cơ quan CSĐT điều tra, xác minh.

Trước đó, rạng sáng 17/8, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp với Công an xã Phước Hải kịp thời ngăn chặn, tạm giữ 24 thanh thiếu niên (từ 16 đến 22 tuổi) có dấu hiệu tổ chức tụ tập, đua xe trái phép tại khu vực bờ kè xã Phước Hải.

Cơ quan chức năng đã mời các đối tượng về trụ sở Công an xã Phước Hải làm việc và tạm giữ 21 xe máy đã được độ chế nhiều bộ phận.

Các đối tượng viết tường trình tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TPHCM).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các phương tiện đều bị thay đổi kết cấu, gắn pô nổ lớn, tháo gương chiếu hậu, lắp phụ tùng không đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, để đối phó cơ quan chức năng, nhiều đối tượng sử dụng khẩu trang hoặc dán che biển số khi lái xe.

Phần lớn các đối tượng trú tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ, Đồng Nai và TP Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Trước đó, nhóm này lên mạng xã hội hẹn nhau tụ tập tại khu vực huyện Long Thành cũ (Đồng Nai), sau đó chạy xe theo quốc lộ 51, quốc lộ 55 về xã Phước Hải với tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, đi không đúng phần đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.