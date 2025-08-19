Công an lập biên bản nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TPHCM

Ngày 19/8, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT TPHCM phối hợp cùng Công an phường Bình Trưng lập biên bản 3 người trong nhóm đánh cầu lông giữa đường ở khu dân cư Văn Minh (phường An Phú, TP Thủ Đức cũ). Hai người còn lại vì lý do cá nhân nên cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mời làm việc.

Công an có mặt tại khu vực nhóm 5 người đánh cầu lông giữa đường để xác minh vụ việc (Ảnh: Lam Giang).

Theo Nghị định 168, nhóm người nói trên bị lập biên bản về hành vi hoạt động thể thao trái phép trên đường bộ. Theo quy định, mỗi người sẽ bị xử phạt 200.000-250.000 đồng.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh T.T.T. (SN 1992, tài xế taxi công nghệ) cho biết, sáng 18/8, anh chở khách chạy trên đường số 60, khu dân cư Văn Minh.

Tại đây, anh T. bắt gặp nhóm 5 người chơi cầu lông giữa đường khiến xe anh không thể di chuyển. Lúc này, nam tài xế lời qua tiếng lại với nhóm người nói trên. Khi tài xế hỏi nguyên nhân việc đánh cầu lông giữa lòng đường, một người trong nhóm nói đường này là đường của khu dân cư nên được phép đánh.

Thời điểm trên, anh T. tiếp tục di chuyển trả khách. Sau đó, anh quay lại vị trí trên để nói chuyện. Lúc này một người đàn ông trong nhóm lớn tiếng, hăm dọa nam tài xế.